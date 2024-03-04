В РФ відправили в СІЗО "дикого десантника", який нібито готував диверсію проти Путіна (відео)

За словами затриманого блогера Асхабалі Алібекова, його заарештували на пероні відразу ж після приїзду в Казань. Він також поскаржився на побої з боку поліції.

У Російській Федерації Вахітовський районний суд Казані відправив блогера та колишнього військовослужбовця РФ Асхабалі Алібекова, відомого як "дикий десантник", у СІЗО через нібито напад на співробітника поліції. Про це пише російське медіа SOTA 4 березня.

Як зазначають журналісти, 20 лютого Алібекова заарештували на 15 діб на пероні, одразу ж після прибуття в Казань.

За словами "дикого десантника", його затримали співробітники Центру з протидії екстремізму, які пояснювали свої дії необхідністю запобігти диверсіям і провокаціям щодо президента Росії Володимира Путіна, який у цей час перебував у Казані.

Алібеков зазначив, що йому намагалися закинути екстремізм, проте зрештою обмежилися сфабрикованими звинуваченнями в нападі на поліцейського. Він також наголосив, що під час затримання правоохоронці били його, принижували та говорили: "Ти все одно сядеш".

"Дуже багато синців було, побоїв. І легкий струс голови", — згадує блогер.

У публікації також згадується про те, що два роки тому Алібекова засудили до року та двох місяців колонії за статтею про "повторну дискредитацію армії". На свободу він вийшов у листопаді 2023 року.

Як зазначає "Медіазона", Алібеков прославився в лютому 2018 року, коли, знову влаштувавшись служити за контрактом у ЗС РФ, записав звернення до Путіна, у якому звинуватив його в приховуванні даних про кількість загиблих росіян під час конфлікту в Україні та попросив президента "залишити Росію в спокої".

Нагадаємо, 4 березня в РФ заочно заарештували політолога Аббаса Галлямова, який раніше був спічрайтером російського президента Володимира Путіна. Приводом для провадження проти Галлямова стало його інтерв'ю, де він говорив про "знищення населених пунктів і вбивства цивільного населення в Бучі та Краматорську".

21 лютого в ФСБ РФ заявили про затримання 33-річної жінки з подвійним російсько-американським громадянством за підозрою в державній зраді за збір коштів для ЗСУ та нібито відкриту підтримку Києва.