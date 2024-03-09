"Вся Польща зупиниться": польські фермери погрожують масштабним протестом по всій країні

Польскі фермери не змогли домовитися з урядом Дональда Туска і анонсували масштабну вуличну акцію.

Польські фермери анонсували протест по всій країні, у кожній гміні і погрожують паралізувати роботу усіх закладів і установ через перекриття доріг. Про це пише Polsatnews.

Польські фермери анонсують акцію протесту по всій країні 20 березня.

"На 20 березня анонсуємо протест у всій Польщі, і кожній ґміні, в кожному повіті. Від 7.00 до 19.00 вся Польща зупиниться. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо достигнути, перепрошуємо за незручності", – зазначив 9 березня після зустрічі з премʼєром-міністром Дональдом Туском фермер Станіслав Барна.

Наступна зустріч у форматі "уряд-феремери" призначена на 11 березня. У ній візьме участь приблизно 10 представників від аграріїв. На цій зустрічі мають напрацювати механізм компенсацій за зерно, яке залишається на складах у фермерів.

Як розповів журналістам представник фермерів Анджей Собоцінський, прем'єр-міністр заявив, що не планує повністю закривати кордон для імпортного продовольства, а лише організує експорт надлишків зерна, аби стабілізувати ринок.

Цей варіант не подобається фермерам. Вони вважають, що з відкритим кордоном ці надлишки з’являться знову.

Нагадаємо, що 7 березня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вимоги польських фермерів щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.

Також 6 березня повідомлялося, що у Варшаві розпочався загальний страйк фермерів. Протести стартували перед офісом прем'єр-міністра, через що по всьому місту перекрили рух та під'їзні шляхи до столиці.