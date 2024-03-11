Суд у Гаазі очолила японка, яка видала ордер на арешт Путіна

Томоко Акане була однією з трьох суддів, які в березні 2023 року видали ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. У Росії проти Акане порушили кримінальну справу й оголосили в розшук.

У понеділок, 11 березня, судді Міжнародного кримінального суду (МКС) на пленарному засіданні обрали нове керівництво. Очолюватиме суд Томоко Акане. Росаріо Сальваторе Айтала обраний першим віцепрезидентом, а Рейне Алапіні-Гансу — другою віцепрезиденткою. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МКС.

Усі троє перебуватимуть на посадах три роки.

Новообрана голова суду в Гаазі заявила, що наразі МКС потрібне "стабільне, спільне та єдине керівництво".

"Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами суду, захистом і представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями й державами, які ще не ратифікували Римський статут. Я також приділяю пріоритет безпеці й добробуту персоналу суду", — поділилася своїми планами Акане.

Томоко Акане й ордер на арешт Путіна

Томоко Акане за національністю японка. До виконання обов'язків судді Міжнародного кримінального суду приступила у 2018 році. До цього Акане працювала послом із питань міжнародного судового співробітництва, а також була прокуроркою Верховної прокуратури Японії. В органах прокуратури жінка з 1982 року.

Томоко Акане — одна з трьох суддів, яка 17 березня 2023 року видала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна й дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконному переміщенні українських дітей із окупованих територій. Через кілька днів слідчий комітет РФ порушив проти неї кримінальну справу.

У липні 2023 року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук суддю Акане.

Ще двоє суддів, які видавали ордер на арешт Путіна — Серхіо Херардо Угальде Годінес і Росаріо Сальваторе Айтала, який тепер віцепрезидент МКС. Щодо них слідчий комітет РФ також порушив кримінальні справи.

Суддів звинувачують у "наперед незаконному взятті під варту" і "приготуванні до нападу на представника іноземної держави".

Нагадаємо, 5 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. У суді заявили, що вони відповідальні за ракетні удари по Україні, які були завдані підлеглими їм російськими військовими підрозділами по українській електроенергетичній інфраструктурі: численних електростанціях, підстанціях тощо — і цивільному населенню.

Слідство отримало достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме ці росіяни віддавали накази про пуски ракет "Калібр", "Іскандер", Х-101 / Х-555, Х-29 тощо.