Європарламент подасть до суду на Єврокомісію через гроші для Угорщини, — Politico

За словами депутата Європарламенту Даніеля Фройнда, Європейська комісія "суперечила сама собі" в питанні про те, чи дотримується Будапешт верховенства закону.

Європейський парламент збирається подати до суду на Європейську комісію через її рішення про розблокування 10,2 мільярда євро для Угорщини. Про це пише Politico з посиланням на осіб, причетних до цього рішення.

Повідомляється, що в понеділок комітет парламенту ЄС з правових питань майже одноголосно проголосував за те, щоб подати на Єврокомісію до суду за статтею про порушення її зобов'язання щодо захисту грошей платників податків від неправомірного використання. Рішення підтримали 16 із 17 членів комітету.

У грудні минулого року Єврокомісія розблокувала 10,2 мільярда євро заморожених коштів ЄС, призначених для Будапешта, які були заблоковані через проблеми з правами людини і верховенством закону. Рішення було ухвалено за день до саміту ЄС, на якому ухвалювали рішення про допомогу Україні.

Як зазначають журналісти, рішення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про розблокування грошей для Угорщини критично сприйняли депутати Європарламенту, які припустили, що вона піддалася шантажу угорського прем'єра Віктора Орбана.

"Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки Комісія суперечила сама собі в питанні про те, чи дотримується Угорщина верховенства закону. Суд ЄС завжди виступав за незалежність судів", — заявив депутат Європарламенту від партії "Зелені" Даніель Фройнд.

Зі свого боку представник Єврокомісії заявив, що Угорщина надала "всі докази, які Комісія вимагала для підтвердження незалежності своєї судової влади", тому у відомстві були "юридично зобов'язані" ухвалити рішення про розблокування коштів.

"Комісія вважає, що діяла в повній відповідності до законодавства ЄС, і захищатиме своє рішення в судах ЄС", — сказав він.

Очікується, що лідери політичних груп зустрінуться в четвер, щоб ухвалити остаточне рішення про подачу судового позову на Єврокомісію до крайнього терміну, призначеного на 25 березня.

Нагадаємо, 1 лютого, керівництву ЄС вдалося подолати опір Угорщини та одноголосно погодити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, лідери ЄС ухвалили рішення про надання Україні пакета допомоги на 50 мільярдів євро, погодившись на два компроміси. Повідомлялося, що угорський прем'єр "нічого не отримав", погодившись на угоду про допомогу Україні.