Трамп шукає топпосаду для Рамасвамі, який називав Зеленського "нацистом", — ЗМІ

Попри те, що прихильники Трампа просувають лоялістів, які допоможуть запровадити суворий імміграційний контроль, нові тарифи, значні скорочення федеральної бюрократії та зміни в зовнішній політиці США, той, як і раніше, зачарований тими, хто незалежно багатий і добре одягнений.

Експрезидент США Дональд Трамп виключив колишнього конкурента в передвиборчих перегонах Вівека Рамасвамі зі списку кандидатів на посаду віцепрезидента в разі обрання главою Білого дому в листопаді. Цього свого прихильника Трамп розглядає на посаду в кабінеті міністрів, пише 19 березня агентство Bloomberg.

Як інформували інсайдери, Трамп особисто повідомив Рамасвамі про зміну планів щодо його політичного майбутнього та озвучив свої наміри щодо нього як міністра внутрішньої безпеки. Дехто зі сподвижників Трампа вважає Рамасвамі ідеальним кандидатом на цю посаду, оскільки він, будучи індійсько-американським сином іммігранта, може нейтралізувати критику щодо радикальних обмежень імміграції майбутньої можливої адміністрації.

У серпні 2023 року The Hill писала, як Трамп похвалив кандидата в президенти від Республіканської партії Вівека Рамасавамі, не відкинувши ймовірності того, що він може обійняти посаду віцепрезидента за підсумками виборів. Тоді медіа помітили, що позитивній оцінці роботи Рамасвамі та його розумових здібностей передували приємні відгуки з його боку на адресу Трампа.

Варто зазначити, що в листопаді минулого року Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і розкритикував уряд України. Політик стверджував, що Київ нібито не є "зразком демократії", адже влада забороняє опозиційні партії.

16 січня бізнесмен Вівек Рамасвамі, отримавши 8% голосів, повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів. Він закликав шанувальників підтримати Трампа.

Кадрові ігри Трампа

За інформацією Bloomberg, Трамп уже веде розмови щодо посад в адміністрації, коли "знову стане президентом". Можливих кандидатів він оцінює з точки зору ступеня лояльності, ідеологічної сумісності та електорального сприйняття. Однак Джейсон Міллер, старший радник передвиборчого штабу Трампа, заявив, що ще надто рано розмірковувати про те, хто обійме кабінет або керівні посади.

"Мабуть, хтось вирішив перелічити всіх, хто коли-небудь зустрічався з президентом Трампом, і тепер розмірковує про їхню потенційну участь у другій адміністрації Трампа. Правда в тому, що якщо ви не почуєте це безпосередньо від президента Трампа або його передвиборчого штабу, то це все нісенітниця", — сказав Міллер.

Водночас до списку тих, хто справив враження на Трампа і його команду, входять губернатор Північної Дакоти Дуг Бургам, а також членкиня Палати представників Еліза Стефанік і колишній торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

24 січня в "Шоу Хоуї Карра" Трамп заявив про можливу кандидатуру на роль свого потенційного віцепрезидента сенатора від штату Південна Кароліна Тіма Скотта. Він погодився з тим, що розглядає його кандидатуру, але прямої відповіді щодо перспектив Скотта не дав, хоча, як кажуть експерти, він шукає кандидата на посаду віцепрезидента, який допоможе йому здобути суттєву перевагу в перегонах проти президента Джо Байдена.

Водночас, як пише Bloomberg, згідно з опитуванням Daily Mail, Вівек Рамасавамі є найкращим кандидатом на посаду віцепрезидента Трампа, Тім Скотт посідає друге місце, а Такер Карлсон і Бен Карсон ділять третє. 24 лютого газета The New York Times повідомила, що кандидатуру Рамасвамі підтримали під час опитування, проведеного серед учасників Конференції консервативної політичної дії, покликаної з'ясувати, хто міг би стати віцепрезидентом США. Рамасвамі набрав 15% голосів. Стільки ж отримала губернатор Південної Дакоти Крісті Ноєм.

Відстороненого від посади ексспікера Палати представників США Кевіна Маккарті розглядають як головного кандидата на посаду глави адміністрації.

Крім того, Трамп розглядає кандидатуру Пола Манафорта, помилуваного ним фігуранта розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про "змову Трампа з Росією", на посаду радника своєї передвиборчої кампанії.

У вирішенні кадрових питань Трампу допомагають не тільки головні помічники, такі як Сьюзі Вайлс і Кріс ЛаСівіта, а й члени сім'ї. Зять Джаред Кушнер нещодавно масштабував свою присутність у кампанії, а син президента, Дональд Трамп-молодший, висловив зацікавленість у ключовій перехідній ролі, частково для того, щоб допомогти не допустити до вищих посад людей, яким протистоять прихильники Трампа. Але навіть попри те, що багато хто просуває лоялістів, які допоможуть запровадити суворий імміграційний контроль, нові тарифи, значні скорочення федеральної бюрократії та зміни в зовнішній політиці США, Трамп, як і раніше, зачарований тими, кого він вважає успішними, незалежно багатими та добре одягненими.

Нагадаємо, що чергові, 60-ті, президентські вибори заплановані на 5 листопада 2024 року. У разі програшу чинного глави держави на виборах до влади прийде 47-й президент США. У серпні—вересні мають відбутися з'їзди партій, на яких офіційно буде затверджено по одній кандидатурі від кожної партії. Завершальним етапом стане листопадове голосування.

Нагадаємо, 18 березня Трамп висловив сподівання, що Росії не вдасться поглинути Україну. За його словами, очільник Кремля Володимир Путін не розпочав би повномасштабне вторгнення, якби США мали "справжнього лідера". Окремо Дональд Трамп двічі ухилився від питань про надання Україні нової допомоги.