Вибори в Росії: жінка на колінах проповзла на дільницю, щоб вкинути бюлетені (відео)

Неподалік від урни був пост охорони, однак співробітник зробив вигляд, що нічого не бачив.

В Росії жінка на колінах намагалася непомітно проповзти в зал, щоб закинути бюлетені в скриньку для голосування. Відео опублікували у сервісі мікроблогів Х.

Можна побачити, що дві жінки вже після голосування закидали в скриньку цілу стопку відповідних аркушів. Неподалік був пост охорони, але співробітник поліції. Одна з них проповзла на колінах до приміщення.

Автори публікації не уточнюють, коли саме та на якій дільниці жінки фальсифікували процес голосування.

Охоронець прикинувся, що нічого не бачив. Однак жінки не знали або забули про те, що в залі встановлена відеокамера.

Вибори у РФ та інциденти на дільницях

На виборчій дільниці у РФ 15 березня портрет очільника Кремля Володимира Путіна приховали простирадлом. Це відбулося через скаргу незалежного спостерігача. У соцмережах також зазначають, що на виборчих дільницях перебувають невідомі особи у військовій формі.

Також 15 березня на виборчій дільниці у Бєлгороді пролунав вибух. Після потужного вибуху люди почали кричати та розбігатися в паніці. За попередніми даними, інцидент встиг зафільмувати один з активістів опозиціонера Олексія Навального.

У російській столиці, як інформує Telegram-канал "Москва Live", літня жінка підпалила кабінку для голосування. Вона облила її горючою сумішшю, щоб підпалити. Згодом дістала телефон для фіксації результатів. Жінці може загрожувати термін ув’язнення від 3 до 5 років.

У Telegram-каналі "Осторожно Москва" повідомили про те, що дівчина на виборчій дільниці в школі на Алтуф'євському шосе кинула свій бюлетень у скриньку для голосування, а після цього вилила в неї зеленку. Вона намагалася сфотографувати підсумок. Її одразу затримали.

Нагадаємо, 14 березня у 20 країнах назвали нелегітимними "вибори президента" на окупованих територіях України. Представники держав зазначили, що Росія організувала "вибори", які збіглися з 10-ю річницею окупації Криму, що "є явною провокацією". Вони відкинули легітимність такого "голосування".