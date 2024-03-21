Путін впʼяте стає президентом Росії: за нього проголосували 76 мільйонів росіян, — ЦВК

Підсумкова явка на виборах президента РФ становила 77,49%. В "абсолютному вирахуванні" у голосуванні нібито взяли участь 87 мільйонів виборців, а за кордоном – 388 тисяч.

Центральна виборча комісія офіційно оголосила Володимира Путіна "новим" президентом Російської Федерації. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заяву глави ЦВК Елли Памфілової

Офіційні підсумки голосування під час виборів президента Росії Памфілова озвучила на спеціальному засіданні комісії. За її словами, Путін набрав 87,28% голосів. За нього проголосували 76 мільйонів людей.

Крім того, глава ЦВК розповіла, які результати й у "опонентів" Путіна. Зазначається, що Микола Харитонов набрав 4,31% голосів, Владислав Даванков – 3,85%, а Леонід Слуцький – 3,20%.

За інформацією видання, підсумкова явка на виборах президента РФ становила 77,49%. В "абсолютному вирахуванні" у виборах нібито взяли участь 87 мільйонів виборців.

"У сучасній історії Росії подібних показників ще не було", — наголосила Памфілова.

Окрім цього, журналісти уточнили, що за кордоном у виборах президента Росії взяло участь 388 тисяч виборців.

Нагадаємо, 14 березня у 20 країнах назвали нелегітимними "вибори президента" на окупованих територіях України. Представники держав зазначили, що Росія організувала "вибори", які збіглися з 10-ю річницею окупації Криму, що "є явною провокацією". Вони відкинули легітимність такого "голосування".

Крім того лідери держав-членів G7 за підсумками саміту 24 лютого зобов'язалися ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.