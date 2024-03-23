"Багато хто просто задихнувся": кількість загиблих через теракт у "Крокусі" зросла, — росЗМІ

За інформацією журналістів, багато тіл було знайдено в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях для зберігання інвентарю, оскільки люди ховалися від стрілянини.

Кількість загиблих унаслідок терористичного акту в концертному залі Crocus City Hall, який стався 22 березня, зросла до 70 осіб. Про це пише SHOT із посиланням на свої джерела.

В інтернет-виданні повідомили, що велику кількість тіл було виявлено в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар. За словами журналістів, там люди намагалися сховатися від стрілянини.

"Багато хто просто задихнувся через дим, на тілах немає поранень", — сказало виданню джерело.

У Слідчому комітеті Російської Федерації повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок теракту загинуло понад 60 осіб. При цьому у відомстві наголосили, що кількість жертв може збільшитися.

"З місця злочину вилучають речові докази, зокрема зброю і боєприпаси, призначають і вже проводять усі необхідні експертизи, зокрема генетичні, балістичні, дактилоскопічні", — зазначили у Слідкомі РФ.

Теракт у "Крокусі": що відомо

Нагадаємо, 22 березня в місті Красногорськ Московської області Російської Федерації пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall перед виступом гурту "Пікнік". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Офіційні особи США заявили, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі Crocus City Hall несе Ісламська держава (ІДІЛ). За їхніми словами, у березні Вашингтон отримав розвіддані про те, що відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані, займається підготовкою теракту в Москві.

Раніше, 7 березня, посольство США в Москві попередило про загрозу терактів, закликавши американських громадян уникати великих скупчень людей. У відомстві заявили, що екстремісти планують атакувати місця масових скупчень людей у Москві.