"Побажав усім одужання": Путін відреагував на теракт у "Крокусі"

Російський президент передав через віцепрем'єрку РФ Тетяну Голікову "подяку лікарям" і побажав "одужання" постраждалим унаслідок стрілянини та пожежі в Crocus City Hall.

Президент Російської Федерації Володимир Путін поки що не виступив зі зверненням щодо теракту в концертному залі Crocus City Hall, однак про його реакцію розповіла віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. Про це пише російське державне агентство "РИА Новости".

Голікова заявила, що Путіну доповіли про стан постраждалих унаслідок стрілянини та пожежі в Підмосков'ї.

"Президент побажав усім одужання і (висловив — ред.) подяку лікарям", — сказала Голікова представникам ЗМІ.

В агентстві також зазначили, що, згідно з твердженням спікера Кремля Дмитра Пєскова, президенту РФ доповіли про теракт у концертному залі "в перші хвилини". Прессекретар стверджує, що Путін постійно отримує інформацію про те, що відбувається.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Путін виступить зі зверненням з приводу теракту в "Крокусі", проте пізніше агентство заявило, що анонсоване ним на RuTube звернення президента не відбудеться.

"Посилання на "трансляцію" звернення Путіна на каналі "РИА Новости" в Rutube було спричинене технічною помилкою", — заявили журналісти.

Теракт у "Крокусі": що відомо

Нагадаємо, 22 березня в місті Красногорськ Московської області Російської Федерації пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall перед виступом гурту "Пікнік". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

За інформацією Слідчого комітету РФ, унаслідок пришестя загинуло понад 60 осіб. Водночас російські ЗМІ пишуть про 70 загиблих, багато з яких задихнулися через дим, ховаючись від стрілянини в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях для зберігання інвентарю.

Офіційні особи США в коментарі ЗМІ заявили, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі Crocus City Hall несе Ісламська держава (ІДІЛ). За їхніми словами, у березні Вашингтон отримав розвіддані про те, що відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані, займається підготовкою теракту в Москві.