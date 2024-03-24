Теракт у "Крокус Сіті": підозрюваних відправили до СІЗО, як проходив суд (фото, відео)

За інформацією росЗМІ, після теракту у підмосковному "Крокус Сіті Холі" ФСБ повідомила про затримання, зокрема у Брянській області, 11 осіб, у тому числі чотирьох безпосередніх виконавців.

Басманний районний суд Москви у неділю, 24 березня, обрав запобіжний захід двом підозрюваним у нападі на торговий центр "Крокус Сіті Хол". Ще двох мають привезти до зали суду. Про це повідомляють численні російські медіа.

Із самого ранку російські силовики оточили будівлю Басманного суду та майже 10 годин не підпускали до входу журналістів, тож ті припустили, що сюди мають доставити фігурантів справи про теракт у Підмосков'ї.

Біля будівлі суду було виставлено огорожі, евакуювали припарковані поряд машини. Також на території перебувало багато співробітників правоохоронних органів, будинок обстежував кінолог із собакою.

У залі суду

Пізніше було повідомлено, що першого підозрюваного завели до судової зали. Проте невідомо, чи всіх підозрюваних доставили на суд.

Нагадаємо, що після теракту у підмосковному "Крокусі" ФСБ повідомила про затримання, зокрема у Брянській області, 11 осіб, у тому числі чотирьох безпосередніх виконавців.

Суд назвав поки що імена двох підозрюваних: Мірзоєв Далерджон Баротович та Рачабалізод Саїдакрамі Муродалі. Ці чоловіки — громадяни Таджикистану. Вони звинувачуються за пунктом "б" ч. 3 ст. 205 Кримінального кодексу Росії ("Теракт, який спричинив смерть людини"). Їм загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. На суді їм оберуть запобіжний захід.

Далерджону Мірзоєву 32 роки, у нього прострочено тримісячну реєстрацію в Новосибірську. Він одружений, має діти 2018-го, 2017-го року народження та ще двійнята, яким по півтора року.

Далерджон Мірзоєв Фото: Telegram

Слідчий відразу просить закрити процес від преси, оскільки відкрите слухання "може призвести до розголошення слідчої таємниці", а також "загрожувати безпеці учасників процесу та їхнім родичам". Адвокат проти закриття засідання, сам Мірзоєв не проти, проте журналісти залишають зал.

За рішенням суду Мірзоєв заарештований поки що до 22 травня.

Другий підозрюваний — Саїдакрамі Рачабалізод. Це той підозрюваний, якому спецназівці відрізали вухо. Він каже, що йому 30 років, одружений, є дитина. Має реєстрацію, але де — не пам'ятає. Журналістів також не допустили до слухання справи.

За рішенням суду Рачабалізода доправили до СІЗО теж до 22 травня.

Саїдакрамі Рачабалізод Фото: Telegram

Крім того, до Басманного суду надійшли матеріали справи проти третього обвинуваченого — Шамсідіна Фарідуні. Z-блогери публікували відео, на яких Фарідуні стоїть зв'язаний на колінах. На цих записах він каже, що йому за гроші пропонували здійснити вбивство. За теракт у "Крокус Сіті Холі", за його словами, неназвані люди мали заплатити пів мільйона рублів.

Ще один обвинувачений, проти якого надійшли матеріали справи – Файзов Мухаммадсобір Зокірчонович. Йому 19 років, під час затримання, його поранили — у молодого чоловіка помітно пошкоджено око. Співробітники СК допитували його у лікарні за допомогою перекладача.

Що передувало

Увечері 22 березня за 10 хвилин до виступу гурту "Пікнік" кілька чоловіків у камуфляжі та з автоматами увірвалися до концертної зали "Крокус Сіті Хол". Вони стріляли у глядачів без розбору, потім підпалили будівлю. За даними МНС, під час теракту постраждали 152 особи, загинули 137.

Наступного дня ФСБ заявила про затримання 11 осіб, чотирьох із них слідство називає безпосередніми виконавцями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з приводу стрілянини в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою заявив, що Володимир Путін скористається терактом, щоб посилити свою владу, а російські громадяни йому в цьому допоможуть, якщо й далі мовчатимуть про злочини Кремля.