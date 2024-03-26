Теракт у Крокусі: Білорусь перекрила кордон, тому терористи розвернулися, — Лукашенко

За словами білоруського політика Олександра Лукашенка, для перекриття кордону були задіяні сили МВС, КДБ, військові з деяких частин. Силовиків розставили на блокпостах на дорогах на кордоні з РФ

Білорусь перекривала кордон із Росією, щоб не пропустити терористів, які вчинили теракт у концертному залі "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї. Про це розповів білоруський політик Олександр Лукашенко, пише "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, у Білорусі робиться все необхідне для гарантування безпеки.

"Ми виставляємо туди міліцію, ОМОН, треба — військовослужбовцями підсилюємо. Усі озброєні", — сказав він.

У матеріалі сказано, що після теракту багато ЗМІ не виключали, що бойовики зібралися перейти кордон Росії з Білоруссю. На ці припущення Лукашенко заявив, що кордон було перекрито.

"Їхні куратори, у нас є підозри на деяких, це я Путіну зателефоную, скажу свої підозри, — вони розуміли, що в Білорусь заходити не можна. Тому що в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений режим безпеки, так і в нас", — сказав він.

За словами Лукашенка, були задіяні сили МВС, силовиків розставили на блокпостах на дорогах на кордоні з РФ. Також залучали сили КДБ, Держприкордонкомітету, деякі частини військовослужбовців білоруської армії.

Щоправда, як потім зазначив Лукашенко, терористи в один момент зрозуміли, що в Білорусь не пройти, а тому повернули в бік України.

"Тому вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону", — сказав політик.

Він також підкреслив, що Росія і Білорусь активно співпрацювали після теракту. Так, Лукашенко зазначив, що президент РФ Володимир Путін понад добу не коментував теракт. Це нібито відбувалося не просто так.

"Та ми добу не спали разом із Путіним! Що вони знають про це? Постійна була взаємодія. Коли треба було сказати, він вийшов і сказав", — сказав білоруський політик.

Зазначимо, що Лукашенко також зажадав знищувати порушників кордонів з інших країн. За словами білоруського політика, будь-яка провокація буде припинятися збройним шляхом, адже порушники розуміють тільки силу. Якщо "жувати соплі", то це може призвести до наслідків у майбутньому.

Також повідомлялося, що глава Радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що теракт у "Крокус Сіті" організувала Україна. Голова Радбезу РФ не став пояснювати, чому так вважає, хоча всю відповідальність на себе взяла міжнародна терористична група ІДІЛ.