Байден назвав Путіна "м'ясником" і вважає, що США могли б захистити Україну

Лідер США не вперше гостро висловлюється на адресу російського президента. Раніше він називав його "божевільним сучим сином" і погоджувався з тим, що Путін є вбивцею.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час зустрічі з виборцями в штаті Північна Кароліна назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна "м'ясником" і заявив, що США могли б захистити Україну від нього. Текст виступу Байдена оприлюднений на сайті Білого дому в середу, 27 березня.

Слова американського лідера прозвучали в контексті розмови про податки для мільярдерів в США. Джо Байден сказав, що якби цей податок підняти з нинішніх 8,2% до 25%, то це дозволило б зібрати до 400 мільярдів доларів у найближчі 10 років.

"Уявіть, що ми могли б з цим зробити. Ми могли б принципово скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато речей — послідовних — зокрема, нарешті забезпечити Україні захист від цього м’ясника Путіна", — сказав Байден.

Нагадаємо, 21 лютого президент США назвав президента РФ Володимира Путіна американською абревіатурою SOB, що перекладається як "божевільний сучий син". Це сталося під час виборчої кампанії в Сан-Франциско. Під час виступу Байден згадував про Путіна й інших політиків, які теж погрожують світу ядерною зброєю.

17 березня 2021 року ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Джо Байден в інтерв'ю ABC ствердно відповів на питання, чи вважає він російського президента вбивцею.

У відповідь Володимир Путін побажав американському лідеру "бути здоровим" і додав, що в його дитинстві у дворових суперечках часто можна було почути фразу "Хто як обзивається, той сам так називається".