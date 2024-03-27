"Нехай ніхто нас не лякає": патріарх Кирило заявив, що російського націоналізму не існує

За словами глави РПЦ, критики Росії через теракт у "Крокус сіті хол" нібито "намагалися загострити міжнаціональні відносини" в РФ, "зокрема за допомогою радикального ісламістського чинника".

Російського націоналізму "не існує в природі", і нікого не варто ним лякати. Про це заявив патріарх російської православної церкви Кирило (Гундяєв), коментуючи події у "Крокус сіті холі", передає "РИА Новости".

"Нехай ніхто нас не лякає російським націоналізмом. Російського націоналізму в природі не існує, це кожен знає. Але поговорити про важливість і про роль російського народу в збереженні нашої багатонаціональної країни — я думаю, що це важлива тема, до якої ми повинні з вами теж звернутись", — наголосив патріарх РФ на позачерговому з'їзді "Всемирного Русского народного собора".

За його словами, критики Росії через теракт у "Крокусі" нібито "намагалися використати внутрішні проблеми з міграційною ситуацією, загострити міжнаціональні відносини" в РФ, "зокрема за допомогою радикального ісламістського чинника".

Теракт у "Крокус Сіті Хол"

22 березня в концертному залі "Крокус" під Москвою стався напад групи невідомих озброєних чоловіків. Чоловіки пройшлися залами, розстрілюючи людей, які прийшли на концерт російської групи. На прощання вони підірвали гранату — в одному із залів почалася пожежа.

Напад тривав 18 хвилин, після чого невідомі сіли в авто і спокійно проїхали 450 км до білорусько-російського кордону. Тоді їх наздогнали і затримали силовики. Затриманих побили, вимагаючи зізнання в нападі: підключали струм, відрізали вухо.

Слідчий комітет РФ і Володимир Путін раз по раз повторюють, що до теракту причетна Україна. Водночас США зазначають, що за напад відповідальні члени ІДІЛ — про це росіянам повідомляли за три тижні до атаки.

25 березня з'явилася заява ІДІЛ на іранському порталі Sahebkhabar, в якій було анонсовано нові теракти на території Росії. ІДІЛ запевняє, що знайде спосіб помститися за побратимів, полонених після подій у п'ятницю, 22 березня. У зверненні наголошується, що помста дістанеться росіянам загалом і президенту Росії Володимиру Путіну зокрема: інші народи, держави, лідери там не згадуються.