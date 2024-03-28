"У мене почуття тривоги виникає": Путін заявив, що патріоти можуть розвалити РФ

Очільник Кремля у розмові з військовими льотчиками запевнив, що від "деструктивних думок" про те, що "Росія лише для росіян" найбільше постраждає саме народ РФ.

Президент Російської Федерації Володимир Путін стривожений висловлюваннями "патріотів" про те, що "Росія лише для росіян". Про це повідомляє ТАСС, цитуючи слова очільника РФ.

"Коли я слухаю ура-патріотів – такі люди скрізь є, у будь-якому суспільстві, у тому числі тих, хто каже, що Росія тільки для росіян, знаєте, у мене почуття тривоги виникає", — каже Путін у розмові з російськими військовими льотчиками.

Крім того, за словами російського президента, на території РФ проживає 190 етносів, а деякі національності "представлені мільйонними народами". Він додає, що як тільки у РФ почнуть "реалізовувати ці деструктивні думки з приводу того, що решта чужих", то країна "розвалиться", а найбільше "постраждає" саме російський народ.

"Потрібно ставитися до цієї складової дуже по-дорослому, серйозно, не махати руками та бовтати язиком, а думати, коли вимовляєш кожну фразу, кожне слово, думати про те, що у нас одна велика, єдина Батьківщина", — додав Путін.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що президент РФ Володимир Путін готовий продовжувати війну проти України, попри те, що звичайні росіяни страждають.

Крім того, ЗМІ писали, які існують потенційні ризики для економіки РФ. Колишня перша заступниця керівного директора МВФ Енн Крюгер зазначила, що антиросійські санкції призвели до появи кількох посередників, які фактично стали "пральнями" для нафти й інших товарів Російської Федерації.