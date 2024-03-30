Захоплення заручників у кафе в Нідерландах: чоловік погрожує бомбою в сумці (фото)

Зранку 30 березня в місті Еде в Нідерландах невідомий чоловік у масці захопив людей у заручники в кафе Petticoat, яке працює допізна у вихідні.

Чоловік у масці захопив заручників у кафе в нідерландському місті Еде. Він погрожує бомбою в сумці, проте поліція стверджує, що в його діях немає ознак тероризму. 150 будинків поблизу місця інциденту евакуювали, а поліція направила групу саперів до кафе. Про це повідомила Нідерландська телерадіомовна корпорація (NOS).

"Кілька джерел говорять NOS про ситуацію із захопленням заручників, але поліція чи мер нічого не можуть сказати щодо цього. Муніципалітет оголосив, що поки що всі магазини в центрі Еде залишаться зачиненими", — ідеться в повідомленні.

Йдеться про кафе Petticoat в Еде — популярний заклад, який працює допізна у вихідні.

Пізніше NOS повідомила, що чоловік утримує заручників кілька годин поспіль і погрожує бомбою в сумці. Поліція направила до кафе групу саперів, а місцевих мешканців зі 150 будинків поблизу закладу евакуювали.

Екстренні служби біля кафе Petticoat в Еде Фото: NOS

За останньою інформацією місцевих ЗМІ, поліція стверджує, що заручник лише один. Трьох людей вдалося вивести із закладу. На місці масово присутні екстрені служби та спецпідрозділи поліції.

Заручники виїходять із кафе Petticoat в Еде в Нідерландах Фото: Скриншот

Нагадаємо, увечері 22 березня група осіб увірвалася в будівлю "Крокус Сіті" в Підмосков'ї та почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення та зникли. На місці теракту знайшли вже понад сотню вбитих і понад 200 поранених.

26 березня турецьке видання Yetkin report повідомило, що двоє обвинувачених у теракті в "Крокус-Сіті" Фарідун Шамсиддін і Саїдакрамі Рачабалізода зі січня по березень проживали в готелях у центральних районах Фатіх і Шішлі в Стамбулі. Коли Фарідуні схопили, він сказав на допиті, що поїхав до Туреччини, тому що "в нього закінчилася віза". Обоє підозрюваних вилетіли в Москву одним рейсом 2 березня.

29 березня Слідчий комітет РФ відзвітував про те, що підозрювані в скоєнні теракту в "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї нібито їхали по нагороду до Києва.