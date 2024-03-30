Болгарія та Румунія завтра долучаться до Шенгенської зони: що зміниться для українців (карта)

За інформацією Єврокомісії, важливим етапом стане ухвалення рішення щодо можливого скасування перевірок на сухопутних кордонах, і це питання обговорюватиметься протягом 2024 року.

Відзавтра, 31 березня, Болгарія та Румунія стануть довгоочікуваними членами Шенгенської угоди й приєднаються до Шенгенської зони. Про це 30 березня йдеться в повідомленні на сайті Європейської комісії.

Як зазначається в релізі, шенгенські правила діятимуть в обох державах-членах цієї зони, включаючи видачу шенгенських віз, а от контроль на внутрішніх і морських кордонах між цими країнами й іншими членами Шенгенської зони буде скасовано.

"Комісія рішуче схвалює це досягнення. Приєднання цих двох держав-членів до Шенгенської зони зробить спільну територію привабливішою завдяки значному розширенню найбільшої у світі спільної території без внутрішнього прикордонного контролю", — ідеться в повідомленні Єврокомісії.

Комісія продовжуватиме надавати всю необхідну підтримку головуванню Ради, щоб забезпечити ухвалення рішення щодо сухопутних кордонів у 2024 році, контроль на яких поки що залишиться незмінним.

"Я схвалюю скасування внутрішніх перевірок на повітряному та морському кордоні. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони — найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, об'єднанішу Європу для всіх наших громадян", — зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також між державами-членами вздовж західнобалканського та східно-середземноморського маршрутів, включаючи Болгарію, Румунію, Австрію, Грецію, Угорщину та Словаччину, було створено регіональну ініціативу щодо співпраці поліції. Це дозволить спільно та стабільно вирішувати крос-виклики, зокрема щодо транскордонної злочинності.

Що зміниться для громадян України

Після приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони українці матимуть можливість подорожувати цими країнами за умов класичного безвізового режиму — до 90 днів протягом 180 днів.

Раніше ці країни надавали українцям додатковий термін ще 90 днів безвізового перебування в разі туристичних поїздок, якщо особа не просила про статус тимчасового захисту.

Стисло про Шенгенську зону

Шенгенська зона без контролю на внутрішніх кордонах — міжурядовий проєкт, який розпочався в 1985 році між п’ятьма державами-членами: Бельгією, Францією, Німеччиною, Люксембургом і Нідерландами.

Із часом Шенгенська зона розширилася та на сьогодні є найбільшою зоною вільного пересування у світі. Наразі до Шенгенської зони належить 29 країн, вона охоплює понад 4 мільйони квадратних кілометрів і населена майже 420 мільйонами людей. Приєднання Румунії та Болгарії розширить цю зону до 4,5 мільйона квадратних кілометрів і населення — до 450 мільйонів.

Карта Шенгенської зони станом на 26 вересня 2023 року Фото: Вікіпедія

Важливим етапом стане ухвалення рішення щодо можливого скасування перевірок на сухопутних кордонах, і це питання обговорюватиметься протягом 2024 року.

Раніше проти включення Румунії та Болгарії до Шенгенської зони виступала Австрія через занепокоєння нелегальною імміграцією. Однак у середині грудня 2023 року міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер оголосив про пом’якшення позиції Відня, запропонувавши безпаспортні подорожі літаком із цих країн в обмін на посилення заходів безпеки на кордоні.

У грудні 2023 року Угорщина погрожувала Болгарії, що накладе вето на вступ до Шенгенської зони, якщо Софія не скасує транзитну плату за російський газ.

Нагадаємо, що 15 січня німецьке видання Bild опублікувало статтю з покликанням на секретні документи бундесверу, де йшлося, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

Раніше, 7 січня, повідомлялося, що якщо Росія зможе перемогти в Україні, тоді на Європу чекатимуть глобальні наслідки й однією з наступних жертв стане Молдова, про що заявив ексглава ЦРУ Девід Петреус.