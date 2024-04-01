"Поворотний момент": Ердоган та його партія зазнали поразки на виборах у Туреччині

Міським головою Стамбула став Екрем Імамоглу, прихильники якого віщують йому участь в президентських виборах. Його партія CHP виборола ще 15 місць по всій країні.

Турецька опозиція перемогла Реджепа Тайїпа Ердогана на "ключових" місцевих виборах. Про це повідомили у Reuters 31 березня.

У неділю в Туреччині пройшли загальнонаціональні місцеві вибори. На посаді мера Стамбула відновили Екрема Імамоглу, якого вважають "головним суперником" президента.

Імамоглу переміг з перевагою 10%, а його Республіканська народна партія (CHP) зберегла Анкару та отримала 15 інших місць у містах по всій країні. У ЗМІ зазначили, що це стало "найгіршою поразкою" Ердогана та його Партії справедливості та розвитку (AKP) за понад 20 років.

Лідер Туреччини назвав результати місцевих виборів "поворотним моментом". На думку аналітиків, він та AKP досягли гірших результатів, ніж очікувалось, через різке зростання інфляції, незадоволених ісламістських виборців та симпатії до Імамоглу.

"Ті, хто не розуміє послання нації, зрештою програють", — заявив пізно ввечері 31 березня опозиціонер.

Він звертався до тисяч прихильників, частина з яких вимагала відставки Ердогана. Водночас президент у штаб-квартирі AKP в Анкарі заявив, що його альянс "втратив висоту" по всій країні й тепер вживе заходів, щоб відповісти на повідомлення виборців.

"Якщо ми зробили помилку, ми її виправимо. Якщо нам чогось не вистачає, ми це добудуємо", — запевнив він.

Повідомляється, що Імамоглу отримав 50,92% голосів. Його суперник — кандидат від AKP Мурат Курум — отримав 40,05% підтримки.

Політолог Мерт Арсланалп заявив, що відбулася "найсерйозніша поразка Ердогана на виборах" з моменту його приходу до влади у 2002 році.

"Імамоглу продемонстрував, що він може подолати глибокі соціально-політичні розбіжності, які визначають опозиційний електорат Туреччини, навіть без їх інституційної підтримки. Це робить його найбільш політично конкурентоспроможним суперником режиму Ердогана", — підкреслив він.

Перед будівлею муніципалітету Стамбула зібралися прихильники Імамоглу з прапорами. Вони заявили, що бачать опозиціонера суперником Ердогана на президентських виборах у майбутньому.

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