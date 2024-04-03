Загроза не від України: в ISW знайшли протиріччя в заявах Путіна про теракт у "Крокусі"

За даними аналітиків, Кремль продовжує висувати звинувачення на адресу Києва, проте проводить спеціальні заходи проти мігрантів із Середньої Азії. РФ, ймовірно, хоче збільшити підтримку вторгнення в Україну серед населення.

Російський президент Володимир Путін після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" демонструє сильні протиріччя. Він звинувачує Україну, але при цьому проводяться спеціальні заходи проти міграційних спільнот. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російський глава держави заявив, що влада почала аналізувати дії всіх правоохоронних, управлінських, наглядових служб, а також організацій, які мали відповідати за безпеку в "Крокус Сіті Холі". Міністерство внутрішніх справ має посилити заходи безпеки і бути готовим до того, що в місцях масового скупчення людей можуть відбуватися надзвичайні ситуації.

Крім того, Володимир Путін міг доручити відомству вирішити питання екстремістських груп і це нібито може запобігти критиці на адресу російських розвідувальних служб, які не змогли запобігти теракту. Зокрема це пов'язано з попередженнями з боку Заходу.

Після теракту Кремль намагався звинуватити Україну і Захід у події. Зокрема глава МВС Володимир Колокольцев висловлював думку, що саме Київ є терористичною загрозою для Москви. Такої ж позиції дотримується і російська Служба зовнішньої розвідки. Там переконані, що США намагаються приховати нібито відповідальність України за теракт і перемістити провину на ІДІЛ.

"Реакція російських правоохоронних органів і розвідки на Північному Кавказі — наприклад, антитерористичний рейд у Дагестані 31 березня і посилення заходів проти мігрантів із Середньої Азії в Росії — ще одне свідчення того, що російська влада на практиці вважає, що терористична загроза виходить не з України, а з Центральної Азії та мусульманських меншин Росії", — ідеться в повідомленні.

Окремо аналітики додали, що Володимир Путін і його чиновники з великою ймовірністю продовжать звинувачувати в події Україну. Це необхідно їм для того, щоб збільшити підтримку війни.

Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що Володимир Путін натякнув на помсту організаторам теракту в "Крокус Сіті". За інформацією російських журналістів, президент заявив, що необхідно виявити не тільки безпосередніх виконавців, а й усіх учасників ланцюга, включно з "кінцевими злочинними бенефіціарами".

Також у мережі з'явилися супутникові знімки згорілої будівлі в Підмосков'ї. За оцінками експертів, на відновлення концертного залу "Крокус Сіті Хол", на якому через пожежу обвалився дах, знадобиться від 9 до 15 мільярдів рублів.