США попереджали РФ про можливий теракт саме в "Крокус-Сіті", — WP

За словами журналістів, Штати повідомили РФ, що саме концертний зал є потенційною ціллю терористів "Ісламської держави". Це прямо суперечить заявам Москви.

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Більш ніж за два тижні до стрілянини і масового вбивства в Підмосков'ї, американська влада повідомила Росії про підготовку теракту саме в "Крокус-Сіті-Холі". Про це пише видання Washington Post із посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, Штати повідомили РФ, що саме концертний зал є потенційною метою терористів "Ісламської держави". Це прямо суперечить заявам Москви про те, що попередження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти нападу.

Видання пише, цей факт піднімає нові питання про те, чому росіяни не вжили рішучіших заходів для захисту цього місця. Відповідальність за теракт, унаслідок якого загинуло понад 140 осіб, взяло на себе угруповання ІДІЛ. У Штатах заявили, що організацією стрільби по людях займалися бойовики "Ісламська держава-Хорасан", хоча глава Кремля Володимир Путін намагається покласти відповідальність на Україну.

У матеріалі йдеться, що теракт у Москві ще більше підірвав образ сили і безпеки, який намагається створити Путін. Напад виявив фундаментальні слабкості в апараті національної безпеки РФ.

"На думку аналітиків і оглядачів російської політики, усередині країни агенти Путіна, схоже, більше стурбовані придушенням політичного інакомислення та опозиції президенту, ніж викоріненням терористичних змов", — пише видання.

Як повідомляється, сам Путін публічно відкинув попередження США всього за три дні до теракту, назвавши їх "військовим шантажем".

Уже після теракту глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив журналістам у Москві, що інформація, якою поділилися Сполучені Штати, була занадто загальною. За його словами, у відповідь на інформацію американської розвідки Росія нібито "вжила відповідних заходів для запобігання" нападу.

Журналісти зазначили, що відео з місця події показують, що бойовики не зустріли серйозного опору, а спецпідрозділи поліції прибули тільки за годину після початку стрілянини, а потім чекали понад 30 хвилин, перш ніж увійти в будівлю. За цей час нападники встигли втекти.

У матеріалі йдеться, що США регулярно діляться інформацією про можливі теракти з іншими країнами. Однак надання даних про конкретні цілі бойовиків є незвичним кроком.

"Це може призвести до розкриття того, як Сполучені Штати отримали цю інформацію, що потенційно може поставити під загрозу таємну діяльність зі спостереження або людські джерела", — ідеться у статті.

Джерела повідомили, що США поділилися інформацією з Москвою за день до публічного попередження американських громадян, які перебувають у РФ.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у стрілянині в "Крокус Сіті Холі" і зажадала арешту голови СБУ Василя Малюка. У російському МЗС заявили, що Україна понесе міжнародно-правову відповідальність за нібито скоєні теракти. У міністерстві уточнили, що йдеться про вбивства і замахи на пропагандистів, а також вибухи на Кримському мосту.

Крім того, Путін натякнув на помсту організаторам теракту в "Крокус Сіті". За інформацією російських журналістів, президент РФ заявив, що необхідно виявити не тільки безпосередніх виконавців, а й усіх учасників ланцюга, включно з "кінцевими злочинними бенефіціарами".