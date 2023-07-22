Ні краплі страху: жінка поїла з однієї тарілки з левом (відео)

Ситуація в будь-який момент може виявитися непередбачуваною і небезпечною для життя. У будь-яку секунду дика тварина може стати агресивною і напасти на жінку, але вона спокійно продовжує їсти м'ясо. Відео стало вірусним і швидко набрало понад 3,7 млн переглядів в Instagram.

У зоопарку "Rak Zoo" в місті Рас-ель-Хайма, розташованому в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), сталася цікава подія, яка привернула увагу користувачів соціальних мереж. Одна з відвідувачок поїла з однієї тарілки з левом. Про це пише Fox News.

Зафіксована на відео незвичайна подія викликала подив і шок у багатьох користувачів соцмереж.

На кадрах видно, як жінка в зоопарку спілкується з хижаком — левом, який у цей час харчується м'ясом. Попри небезпеку і суворе правило не втручатися в поведінку тварин, відвідувачка вирішує сміливо простягнути руку в його тарілку і безтурботно взяти шматочок м'яса для себе. Вельми дивно, що лев залишається спокійним і не реагує на таку поведінку. При цьому на її обличчі немає ні найменшої ознаки паніки або занепокоєння, хоча відстань між нею і твариною невелика.

Видання зазначає, що ситуація в будь-який момент може виявитися непередбачуваною і небезпечною для життя. У будь-яку секунду дика тварина може стати агресивною і напасти на жінку, але вона спокійно продовжує їсти м'ясо.

"У жодному місці на землі не можна зробити те, що можна зробити в Rak Zoo", — йдеться у підписі до ролика. Ролик набрав понад 3,7 млн переглядів в Instagram.

Користувачі соціальних мереж були приголомшені до глибини душі, подивившись цей ролик, і порадили жінці триматися від дикої тварини якомога далі.

"А потім він з'їсть вас! Це ж дикі тварини, а не домашні", — написав один із користувачів.

Крім цього відео, зоопарк опублікував ще кілька роликів, які показують, що саме відчувають відвідувачі в момент близькості з небезпечними тваринами. Чоловік лежить на лапах лева і продовжує знімати на відео навколишнє оточення. При цьому він не відчуває ані найменшого страху перед тим, що небезпечний хижак може його поранити або покалічити.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка звільнили з роботи після порятунку дитинчати лося. Чоловік дав лосиці ім'я Місті та знайшов реабілітаційний центр, де за нею доглядатимуть. Однак за свою доброту він поплатився своїм робочим місцем.

Також стало відомо, що відвідувачці заборонили відвідувати зоопарк після "стосунків" із шимпанзе. У 2021 році жінка здобула широку популярність після того, як з'ясувалося, що вона прив'язалася до примата, якого вона провідувала протягом чотирьох років.