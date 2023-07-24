Кинула виклик гравітації: левиця "застигла" на дереві рятуючись від 7 левів-самців (фото)

Левиця залізла на найвище дерево в окрузі, щоб врятуватися від самців, які переслідували її. Роза Сварт розповіла про те, як їй вдалося зробити дивовижні знімки цієї "погоні" під час сафарі.

Роза Сварт, досвідчена любителька дикої природи, зробила дивовижні кадри левів під час одного зі своїх щорічних візитів до Національного парку Крюгера, який розташований на півдні Африки. Жінка поділилася своєю розповіддю та знімками з LatestSightings.com.

Роза Сварт зазначила, що через постійну зайнятість на роботі, вона з чоловіком не часто відвідувала парк.

"Ми могли їздити в Крюгер тільки раз на рік на 3 тижні. Ми виїжджали з нашого табору в момент відкриття воріт і поверталися в момент їх закриття. Це були довгі, спекотні, виснажливі дні, але ми не могли проґавити жодної хвилини, щоб не вирушити на пошуки тварин", — каже Роза.

Левиця забралася на найвище дерево в окрузі Фото: LatestSightings.com

Жінка розповіла, що після двох тижнів ранніх підйомів, нескінченних приготувань і невпинних пошуків нарешті відчула втому.

"Я вирішила, що наступного ранку буду насолоджуватися заслуженим відпочинком і пропущу ранкове сафарі. Але я не знала, що у долі на мене були інші плани. Попри моє тверде рішення залишитися в таборі, чоловік переконав мене у зворотному. Жартуючи наді мною, він попередив, що може зустріти щось незвичайне, наприклад, "лева на дереві". Ці слова змусили мене передумати. Я не могла встояти перед спокусою пропустити потенційно чудове видовище і в одну мить була готова знову вирушити в дорогу", — сказала Роза.

Щойно левиця торкнулася землі, леви-самці кинулися за нею в погоню Фото: LatestSightings.com

Пара їхала шосе S28, прямуючи на південь. Вони зупинилися навпроти високо прямого дерева і побачили незвичайну картину.

"Мої очі розширилися від подиву. Там, на самій верхівці дерева, сиділа левиця. На мій подив, під деревом чекали не один, не два, а відразу сім левів-самців. У відчайдушній спробі врятуватися від невблаганних самців вона забралася на вершині дерева. Через деякий час їй стало ніяково, і вона вирішила зістрибнути вниз. Щойно левиця торкнулася землі, леви-самці кинулися за нею в погоню. Ми не змогли побачити, чим усе закінчилося. Левиця втекла в густий підлісок і зникла з поля зору", — додала жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка звільнили з роботи після порятунку дитинчати лося. Чоловік дав лосиці ім'я Місті й знайшов реабілітаційний центр, де за нею доглядатимуть. Однак за свою доброту він поплатився своїм робочим місцем.

Також стало відомо, що відвідувачці заборонили відвідувати зоопарк після "стосунків" із шимпанзе. У 2021 році жінка здобула широку популярність після того, як з'ясувалося, що вона прив'язалася до примата, якого вона провідувала протягом чотирьох років.