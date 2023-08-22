Зайва нога: на Google Maps помітили моторошну "дівчину-мутанта" (фото)

Дивне зображення помітила людина, яка використовувала Google Maps, щоб "погуляти" вулицями міста. Спочатку вона не могла повірити в побачене, тому вирішила поділитися знімком у соцмережах.

Один із користувачів Google Maps помітив щось незвичайне, коли розглядав вулиці міста Спліт у Хорватії. Люди в соцмережах почали активно обговорювати знімок "дівчини-мутанта". Про це пише The Mirror.

Неназваний користувач Reddit вирішив скористатися режимом Street View в Google Maps, щоб "прогулятися" вулицями міста, коли помітив двох жінок біля однієї з будівель. Бажаючи розглянути їх ближче, він збільшив масштаб і змінив кут, під яким дивився на них.

Видання зазначає, що, схоже, машина Google Street View зафіксувала не просто невинне зображення двох відпочивальників. На знімку, показаному з близької відстані, видно, що в однієї з дівчат є третя нога. Із шортів блондинки праворуч видно третю кінцівку з пальцями.

На фото видно, що в однієї з дівчат є третя нога Фото: Google Street View

Користувачі популярного форуму відразу ж охрестили триногу жінку "дівчиною-мутантом". Однак усе може виявитися не так, як здається: багато хто зазначає, що третя нога — це всього лише глюк системи Google.

Карти Google були запущені 2005 року і змінили спосіб навігації по всьому світу, але це вже не перший випадок, коли люди помічають деякі дивні сцени. Кількома днями раніше один із користувачів знайшов "двері в бункер нацистів" в Антарктиді, в якому, на його думку, Гітлер міг би вижити під час війни.

На знімку, отриманому з Google Maps, зображено затінений квадратний слід, що нагадує вхід, захований на сході величезного антарктичного крижаного щита. Любителі конспірології не забули припустити, для чого можуть бути використані ці двері: багато хто вважає, що це може бути секретна база уряду або навіть нацистський бункер.

Раніше Фокус повідомляв про загадку людей племені Вадома, у яких ноги схожі на страусині. У них заборонені шлюби за межами громади, щоб не допустити розвитку в інших племен генетичної мутації, яка, за їхніми словами, допомагає їм швидше лазити по деревах.

Також стало відомо, що загадкова "піраміда", виявлена під льодом в Антарктиді, викликала ажіотаж у мережі. Нещодавно було отримано супутникові знімки, і багато людей переконалися, що загадкова трикутна структура на засніженому і крижаному континенті може бути новітнім чудом світу.