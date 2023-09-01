Переробив машину: чоловік катався містом із величезним биком усередині (відео)

Видовище налякало автомобілістів. Люди боялися, що такий спосіб перевезення може бути небезпечним для учасників дорожнього руху.

У США поліція зупинила автомобіль, на пасажирському сидінні якого власник віз величезного африканського бика. Про це пише UPI.

Поліція штату Небраска розповіла про зіткнення з незвичним легковиком, який було переобладнано таким чином, щоб бик породи ватуссі міг їхати "сидячи поруч із водієм".

Про перевезення тварини в правоохоронні органи повідомили місцеві жителі.

"Офіцери отримали дзвінок про те, що в місто в'їжджає машина, в якій сидить бик. Вони подумали, що це буде теля, щось маленьке або щось, що дійсно може поміститися в машину", — сказав капітан поліції Чад Рейман в інтерв'ю News Channel Nebraska.

Про перевезення тварини в правоохоронні органи повідомили місцеві жителі Фото: иисус

Однак співробітники поліції були приголомшені, виявивши, що на пасажирському сидінні модифікованого автомобіля їде величезний бик породи ватуссі.

"Офіцер виписав йому кілька попереджень. Він вирішив виписати йому попередження і попросити забрати тварину додому і покинути місто", — сказав капітан поліції.

Власником бика виявився місцевий житель Лі Меєр, йому виписано попередження. Поліцейські зажадали, щоб чоловік негайно покинув жваву магістраль. Видання зазначає, що Лі Меєр уже не раз був помічений на дорогах міста разом із биком на прізвисько Хауді Дуді.

Відео, зняте здивованим глядачем, який побачив Мейєра за кермом модифікованого автомобіля з биком усередині, стало вірусним ще 2018 року.

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