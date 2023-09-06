10-секундний тест на геніальність: як оцінити інтелект за допомогою оптичних ілюзій (фото)

Витративши на завдання по 10 секунд, людина натренує спостережливість та визначить, чи потрібно вживати якісь заходи, щоб примусити мозок краще працювати.

За допомогою оптичних ілюзій можна спробувати оцінити рівень власної спостережливості, а також — рівень інтелекту. Зокрема, якщо вкластись у певний час, то це означатиме, що людина геніальна. Може також виявитись, що IQ занизький: тоді вчені пропонують використати фізичні вправи, щоб покращити активність мозку. Фокус підготував колекцію зображень, які допоможуть встановити рівень інтелекту.

Для того, щоб вирішувати поточні життєві завдання, а також справитись, наприклад, з різними інтелектуальними тестами в соцмережах, можна потренуватись, використовуючи оптичні ілюзії. Виконуючи певне завдання, людина підвищує зосередженість та здатність виявляти деталі. Крім того, ці ж завдання розвивають інтелект і дають можливість оцінити його рівень, стверджують на порталі Fresherslive.

Завдання тесту — знайти якийсь об'єкт серед кількох десятків чи сотень інших. Якщо виконати завдання за менш як 10 секунд, то робиться висновок, що людина геніальна.

Перше завдання — знайти 45 серед 44.

45 серед 44 Фото: Fresherslive

Знайти послідовність 4421 серед 44z1.

4421 серед 44z1 Фото: Fresherslive

Знайти слово Wall серед інших (у цьому випадку потрібно виконати завдання за менш як 8 секунд).

Знайти слово Wall Фото: Fresherslive

Знайти слово Fries серед Flies.

Fries серед Flies Фото: Fresherslive

Психологічні тести як оптичні ілюзії: деталі

Fresherslive виділяє шість типів оптичних та інших ілюзій, які можна використати як IQ-тест або для тренування (або для збагачення життєвого досвіду):

геометричні ілюзії — містить геометричні фігури, які змінюють форму залежно від оточення;

неоднозначні ілюзії — коли мозок обирає інтерпретації того, що бачить (наприклад, ілюзія "стара жінка/молода жінка");

ілюзії руху — статичні зображення створюють враження, що об'єкти на них рухаються;

кольорові ілюзії — розташування поряд певних кольорів змінює сприймання;

тактильні ілюзії — обман відчуття дотику (наприклад, "чужа рука", коли кінцівка затерпла);

когнітивні ілюзії — ілюзії інтерпретації (наприклад, "ефект Струпа" — коли мозок має обробити суперечливу інформацію: слово "синій" написане червоним кольором).

Правильні відповіді на розміщені вище оптичні тести — у галереї.

Нагадуємо, вчені з'ясували, що можна по аналізу крові встановити, чи є в людини психологічні розлади. Зокрема, маючи краплину крові, визначають, на що саме вона страждає — депресію, постравматичний розлад чи стрес.

Також науковці вирішили встановити, які ознаки свідчать про те, що особа бреше. Дослідження показало, що особливості поведінки не допоможуть — потрібно звертати увагу на дещо інше.

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