Маленька хитрість: начальник використовує "тест на сіль і перець" під час приймання на роботу

Незвичайна перевірка має показати справжній характер потенційного працівника.

Начальник використовує "тест на сіль і перець" практично на кожній співбесіді й не бере на роботу тих, хто його не пройшов. Про це пише The Mirror.

Коли мова заходить про приймання на нову роботу, більшість кандидатів витрачають години на складання резюме та відпрацювання можливих запитань на співбесіді. Однак для одного начальника замість кваліфікації та досвіду важливіше те, як людина впорається з його унікальним "тестом на сіль і перець".

Один із його колишніх колег поділився на популярному форумі Reddit тактикою проведення співбесіди.

"Компанія, в якій я раніше працював, проводить співбесіди протягом усього дня з кількома людьми, і одна з них завжди проходить за обідом. Я чув про начальника, який засновував усі свої рішення тільки на одному. Чи спробував співрозмовник свою їжу, перш ніж дістати сіль, перець, гострий соус тощо. Якщо він не спробував, то не проходив його хитрий тест", — написав чоловік.

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За його словами, він не зовсім розуміє, чому бос так довіряє цьому тесту, але вважає, що це має показати справжній характер людини. Найімовірніше, для нього важливо, чи спробує потенційний співробітник щось, перш ніж судити про це.

"Я радий, що не став проходити в нього співбесіду. Я завжди додаю перець у страви", — пожартував він.

Але не тільки цей начальник оцінює ставлення до людини на співбесіді за допомогою маленьких хитрощів. Колишній керівник австралійської компанії Xero Трент Іннес стверджує, що не прийняв би на роботу нікого, хто не пройшов би його "тест на кавову чашку". На його думку, він показує ставлення до людини більше, ніж будь-яке запитання на співбесіді. Він настільки покладався на цей тест, що автоматично заносив до чорного списку тих, хто його не пройшов, щоб не працювати в його компанії.

"Ви можете розвивати навички, здобувати знання і досвід, але все дійсно зводиться до ставлення, і ставлення, про яке ми багато говоримо, це концепція про вимиту кавову чашку", — розповів Трент, який залишив компанію Xero Australia у вересні 2021 року.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, поки вона була в лікарні.

Також стало відомо, що чоловікові випадково виплатили зарплату в 367 разів більшу за його оклад. Незабаром після усвідомлення помилки компанія зв'язалася зі своїм колишнім співробітником і попросила його повернути гроші, але той відмовився.