Кіноман встановив світовий рекорд, рік відвідуючи кінотеатр майже без "вихідних" (фото)

Чоловіку було заборонено відволікатися та їсти під час сеансів. Один з фільмів він переглянув 47 разів.

Кіноман зі США встановив рекорд, переглянувши найбільшу кількість фільмів у кінотеатрі протягом року. Деталями поділились на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

Зак Своуп з липня 2022 року до липня 2023 року відвідав 777 кіносенсів. Його попередник з Франції Вінсент Кроном переглянув за рік на великому екрані 715 фільмів ще у 2018 році.

32-річний американець розповів, що є "великим любителем кіно" і зазвичай переглядає 100-150 фільмів на рік. Для встановлення рекорду він був змушений подивитись не лише абсолютно різні кінострічки — від мультфільмів до Marvel, але і повертатись до деяких з них кілька разів.

Фото: New York Post

Встановити світовий рекорд з перегляду фільмів у кінотеатрі не так просто, як може здаватись. Своуп був зобов’язаний переглянути кожен фільм повністю та не відволікатись під час сеансів. Більш того, йому не дозволялося пити та їсти у залі. За чоловіком уважно стежили працівники кінотеатру, щоб він не порушив правила.

Більшість фільмів кіноман переглянув у Regal Cinemas, використовуючи спеціальну підписку. Вона дозволяє відвідувати необмежену кількість сеансів протягом місяця за 22 долари, тобто приблизно 800 гривень за актуальним курсом.

Фото: New York Post

Роботу над встановлення рекорду Своуп поєднував зі своєю основною. Щодня чоловік працював з 6:45 до 14:45, і лише після цього відправлявся у кінотеатр. Там він встигав переглянути у будні до трьох кінострічок. Вихідні виходили результативнішими. Американець надавав перевагу фільмам, які тривали до двох годин, щоб встигнути відвідати більше сеансів.

Своуп не ставив цілей на день, а іноді навіть брав "вихідний" для "розумового відновлення". Загалом він прагнув дивитись 16-17 фільмів на тиждень, його фінальною ціллю було 800 кінострічок за рік. Досягти цієї кількості у кіномана не вийшло, тож він вирішив завершити "на щасливому номері сім".

Фото: guinnessworldrecords.com

Найбільше разів американець переглянув мультфільм "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" — 47 разів. Також чоловік встиг подивитись 35 разів мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно" та 33 рази супергеройський фільм "Тор: Кохання та грім".

Улюбленим фільмом Своупа став "Людина-павук: Навколо всесвіту", перегляд якого кіноман зробив символічним. Він сходив на нього лише одного разу, але це був 716 сеанс — тобто такий, який перевершив попередній рекорд. Найменш улюбленою кінострічкою чоловік назвав хоррор "Змова диявола".

Фото: New York Post

У рекордсмена була ціль окрім безпосередньо відвідування найбільшої кількості сеансів. Він як людина з синдромом Аспергера хотів підвищити обізнаність суспільства про аутизм та зібрати кошти для фонду запобігання самогубствам.

"Я пережив самогубство і втратив людей, які мені не байдужі, через самогубство", — поділився Своуп.

Фото: New York Post

Американець припускає, що в майбутньому може повернутись та спробувати побити власний рекорд.

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