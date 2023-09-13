Слони помстилися мисливцям після того, як вони підстрелили одного з них (відео)

У дикій природі налічується близько 415 тисяч африканських слонів, і їхня чисельність різко скорочується через міжнародну торгівлю слоновою кісткою.

У Намібії мисливець, який застрелив з близької відстані слона, повернувся і почав тікати, коли стадо тварин почало насуватися на нього. Про це пише The Mirror.

На моторошних кадрах видно, як чоловік прицілюється в стадо молодих і старих слонів, що проходять повз. Чути, як інший мисливець каже: "Потрап йому між очей". Чоловік відкриває вогонь і двічі влучає у тварину, після чого в нього вистрілили втретє, але вже не він. Слон повалився на землю. Однак поки тварина, що помирає падала, дехто зі стада повернувся і почав мчати до мисливця.

У ролику видно, як слони накидаються на людину, яка погубила одного з їхнього стада. За словами мисливця за великою дичиною Корне Крюгера, відео було знято в заповіднику Накаболелва в Намібії кілька років тому.

"У цьому районі існує невелика квота на слонів, і ми полюємо тільки на двох слонів на рік. Ми наймаємо 12 осіб із місцевих жителів, деякі з них працюють охоронцями дичини", — сказав він.

Відео було знято в заповіднику Накаболелва в Намібії кілька років тому Фото: New York Post

Крюгер, власник компанії Omujeve Hunting Safaris, сказав, що полювання принесло фінансову вигоду довколишнім громадам.

"Кошти йдуть на охорону природи та фінансування підрозділів по боротьбі з браконьєрством", — сказав Крюгер.

Тільки в Національному парку Крюгера в Південній Африці в період з 1 січня до 31 серпня 2018 року було вбито 58 слонів.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі налічується близько 415 тисяч африканських слонів, і їхня чисельність різко скорочується через міжнародну торгівлю слоновою кісткою.

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