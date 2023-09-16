Купив собі кавун, а дружині квіти: пенсіонер зірвав багатомільйонний джекпот (фото)

Вальдемар "Бад" Таш повернувся з подорожі додому і дізнався, що став володарем призу в розмірі понад п'ять мільйонів доларів.

У США 77-річний чоловік зірвав багатомільйонний куш і купив на виграш квіти для дружини та кавун. Про це пише Colorado Lottery.

Пенсіонер Вальдемар "Бад" Таш, який мешкає в місті Монтроуз, штат Колорадо, випадково став володарем джекпоту в лотереї Colorado Lotto+ під час своєї подорожі дикою місцевістю в компанії свого собаки.

Американець повернувся додому і дізнався, що став володарем призу в розмірі понад п'ять мільйонів доларів. Спочатку чоловік не міг повірити в те, що сталося, але пізніше переконався, що тепер він володіє цілим статком.

Вальдемар обрав отримати свій виграш у вигляді одноразової виплати, яка склала 2,5 мільйона доларів. Насамперед він купив собі кавун і подарував букет квітів своїй дружині Бонні.

"Зазвичай він не дарує мені квіти, тож це було дуже мило", — зізнається жінка.

Вальдемар збирається звернутися до фінансового планувальника Фото: Colorado Lottery

Переможець розповів, що має намір зробити благодійні пожертви з частини свого виграшу. Крім того, у нього є плани на поповнення своєї колекції старовинних автомобілів. На додаток до цього, Вальдемар збирається звернутися до фінансового планувальника та банкіра, щоб розумно інвестувати свої гроші. Чоловік також зазначив, що в найближчому майбутньому на його дружину Бонні очікують кілька операцій, і він готовий буде допомагати їй у господарських питаннях.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.