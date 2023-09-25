"Справжній жах під землею": австралійців налякала крихітна яма в саду

Чоловік, який показав знімок невеликої діри із заднього двору в соцмережах, налякав багатьох людей. Вони підтвердили його "найгірший кошмар".

В Австралії чоловік, який вирішив не називати своє ім'я, виявив у своєму саду дивну глибоку яму розміром з монету. Він одразу ж занепокоївся про те, що може перебувати всередині. Про це пише The Mirror.

У австралійця не виходило розгледіти, що знаходиться всередині ями, тому він вирішив звернутися до користувачів популярного форуму Reddit.

Після того як чоловік опублікував фотографію отвору, який, на його думку, міг зробити павук, люди підтвердили його "найгірший кошмар".

"Я перебуваю в Аделаїдських пагорбах — хто-небудь може сказати мені, що тут живе?" — запитав він

Більшість людей зійшлися на думці, що отвір схожий на житло або павука-траппера (ктенізідові павуки), який будує нори в землі зі схожими на корки люками із землі, або павука-вовка (аранеоморфні павуки) — моторного мисливця, який живе на землі в підстилці з листя або в норах.

Павуки-траппери живуть під землею в норах, зроблених із листя або палиць Фото: Вiкiпедiя

І господар будинку, й інші коментатори не впевнені в тому, що цей отвір належить павуку-траперу, враховуючи відсутність дверей. Однак за даними Австралійського музею така особливість може бути характерна для обох видів.

"У парку навпроти мого будинку тисячі таких нір. Мене злить, коли я бачу, як люди засмагають або сидять на траві, не підозрюючи про те, що поруч із ними справжній жах під землею", — написав один із користувачів.

Павуки-вовки живуть на землі в листяній підстилці або норах Фото: Вiкiпедiя

Видання зазначає, що павуки-траппери живуть під землею в норах, зроблених із листя або палиць, щоб сховатися від хижаків. Їхня отрута не вважається небезпечною для людини, але викликає легкий біль і набряк. Вони мешкають у тропічних регіонах світу, наприклад у США та Австралії. Павуки-вовки також живуть на землі в листяній підстилці або норах і харчуються переважно комахами. Симптоми укусу зазвичай незначні, наприклад, локальний біль або свербіж. Вони можуть мешкати практично в будь-якій точці земної кулі, але найчастіше зустрічаються в Австралії.

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