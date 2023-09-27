Що можна зробити зі зварених макарон: італійський кухар поділився простим рецептом (фото)

Розумний рецепт, який показує, що саме можна зробити із залишками спагетті — і він абсолютно ідеальний для обіду.

Зварили забагато локшини — не біда. Не треба її викидати, оскільки з неї можна приготувати смачні страви. Відомий італійський шеф-кухар Дженнаро Контальдо поділився способом використання залишків пасти, який чудово підходять для обіду. Про це пише Mirror.

Рецепт пасти з сиром та помідорами

Розбийте чотири свіжі яйця в миску і трохи посоліть (не дуже багато, оскільки ваша паста вже варилася в підсоленій воді) і поперчіть.

Збийте масу виделкою, перш ніж додати трохи тертого пармезану (приблизно 40 г). Якщо у вас немає пармезану, інший тертий сир підійде так само добре.

Знову збийте, перш ніж додати спагетті — приблизно 400 г розраховано на 4-5 осіб. Візьміть виделку та перемішайте все разом, після чого макарони почнуть розпушуватися.

Додайте 3 ст ложки оливкової олії в сковороду і всипте макаронну суміш і залиште тушкуватися на помірному вогні 5 хвилин, не помішуючи.

Після закінчення цього часу помістіть деко в духовку — приблизно 200 градусів за Цельсієм ще на п'ять хвилин.

Поки воно готується, наріжте 5-6 помідорів черрі.

Зніміть макаронну суміш. Накрийте тарілкою і переверніть вашу страву на тарілку, потім поверніть макарони назад на сковороду — іншою стороною вгору.

Візьміть кульку моцарели і наріжте скибочками. Додайте помідори та моцарелу на пасту, додайте трохи солі, перцю та оливкової олії, а потім знову поставте в духовку ще на п’ять хвилин.

Вийміть і натріть ще трохи пармезану зверху разом з листям свіжого базиліка.

І вуаля, ваша страва до вживання! Подавайте шматочками.

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