Пекарі, які створили перший у світі корисний хліб, планують зробити "пироги для схуднення"

Мелісса Шарп каже, що хоче відкрити "нову еру масового виробництва харчів, які є поживними та мають позитивний вплив на добробут людей і планети".

Британські пекарі, які створили перший у світі корисний хліб, тепер планують зробити корисними й солодкі пироги. Вони сподіваються створити "нову еру масового виробництва поживних продуктів". Про це пише Daily Star.

Поїдання таких ласощів може незабаром стати ключем до схуднення.

Компанія Modern Bakers, яка вигадала перший у світі корисний хліб, отримала 450 000 фунтів стерлінгів з державних коштів на те, щоб зробити те ж саме з кондитерськими виробами.

"Хліб був тільки початком. Отримання шостого за рахунком гранту від Innovate UK (Національного агентства з інновацій Великої Британії) не може не тішити", — розповіла співзасновниця компанії Мелісса Шарп.

Британка додала, що разом із колегою Лео Кемпбеллом сподівається допомогти створити "нову еру масового виробництва харчів, що є поживними та справляють позитивний вплив на добробут людей і планети".

Мелісса Шарп сподівається створити "нову еру масового виробництва поживних продуктів" Фото: bakeryinfo.co.uk

Їхній хліб, який продається в магазинах Marks & Spencer, містить менше калорій і вуглеводів і сповнений поживних речовин і клітковини. Крім того, компанія сподівається взяти на озброєння й інші продукти з надвисоким ступенем перероблювання, як-от пластівці для сніданку, макаронні вироби, готові страви та йогурти. Передбачається, що це допоможе полегшити епідемію ожиріння у Великій Британії.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.