Пекарі, які створили перший у світі корисний хліб, планують зробити "пироги для схуднення"

Мелісса Шарп каже, що хоче відкрити "нову еру масового виробництва харчів, які є поживними та мають позитивний вплив на добробут людей і планети".

Related video

Британські пекарі, які створили перший у світі корисний хліб, тепер планують зробити корисними й солодкі пироги. Вони сподіваються створити "нову еру масового виробництва поживних продуктів". Про це пише Daily Star.

Поїдання таких ласощів може незабаром стати ключем до схуднення.

Важливо

"Усі так роблять": австралійку засудили за "грубий" вчинок у супермаркеті (фото)

Компанія Modern Bakers, яка вигадала перший у світі корисний хліб, отримала 450 000 фунтів стерлінгів з державних коштів на те, щоб зробити те ж саме з кондитерськими виробами.

"Хліб був тільки початком. Отримання шостого за рахунком гранту від Innovate UK (Національного агентства з інновацій Великої Британії) не може не тішити", — розповіла співзасновниця компанії Мелісса Шарп.

Британка додала, що разом із колегою Лео Кемпбеллом сподівається допомогти створити "нову еру масового виробництва харчів, що є поживними та справляють позитивний вплив на добробут людей і планети".

Мелісса Шарп сподівається створити "нову еру масового виробництва поживних продуктів" Фото: bakeryinfo.co.uk

Їхній хліб, який продається в магазинах Marks & Spencer, містить менше калорій і вуглеводів і сповнений поживних речовин і клітковини. Крім того, компанія сподівається взяти на озброєння й інші продукти з надвисоким ступенем перероблювання, як-от пластівці для сніданку, макаронні вироби, готові страви та йогурти. Передбачається, що це допоможе полегшити епідемію ожиріння у Великій Британії.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.