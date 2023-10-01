Пекари, создавшие первый в мире полезный хлеб, планируют сделать "пироги для похудения"

Мелисса Шарп говорит, что хочет открыть "новую эру массового производства продуктов питания, которые являются питательными и оказывают положительное влияние на благосостояние людей и планеты".

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Британские пекари, создавшие первый в мире полезный хлеб, теперь планируют сделать полезными и сладкие пироги. Они надеются создать "новую эру массового производства питательных продуктов". Об этом пишет Daily Star.

Поедание таких лакомств может вскоре стать ключом к похудению.

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Компания Modern Bakers, придумавшая первый в мире полезный хлеб, получила 450 000 фунтов стерлингов из государственных средств на то, чтобы сделать то же самое с кондитерскими изделиями.

"Хлеб был только началом. Получение шестого по счету гранта от Innovate UK (Национального агентства по инновациям Великобритании) не может не радовать", — рассказала соучредитель компании Мелисса Шарп.

Британка добавила, что вместе с коллегой Лео Кэмпбеллом надеется помочь создать "новую эру массового производства продуктов питания, которые являются питательными и оказывают положительное влияние на благосостояние людей и планеты".

Мелисса Шарп надеется создать "новую эру массового производства питательных продуктов" Фото: bakeryinfo.co.uk

Их хлеб, который продается в магазинах Marks & Spencer, содержит меньше калорий и углеводов и полон питательных веществ и клетчатки. Кроме того, компания надеется взять на вооружение и другие продукты со сверхвысокой степенью переработки, такие как хлопья для завтрака, макаронные изделия, готовые блюда и йогурты. Предполагается, что это поможет облегчить растущую эпидемию ожирения в Великобритании.

Ранее Фокус сообщал, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

Также стало известно, что туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.