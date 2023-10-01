Пекари, создавшие первый в мире полезный хлеб, планируют сделать "пироги для похудения"
Мелисса Шарп говорит, что хочет открыть "новую эру массового производства продуктов питания, которые являются питательными и оказывают положительное влияние на благосостояние людей и планеты".
Британские пекари, создавшие первый в мире полезный хлеб, теперь планируют сделать полезными и сладкие пироги. Они надеются создать "новую эру массового производства питательных продуктов". Об этом пишет Daily Star.
Поедание таких лакомств может вскоре стать ключом к похудению.Важно
Компания Modern Bakers, придумавшая первый в мире полезный хлеб, получила 450 000 фунтов стерлингов из государственных средств на то, чтобы сделать то же самое с кондитерскими изделиями.
"Хлеб был только началом. Получение шестого по счету гранта от Innovate UK (Национального агентства по инновациям Великобритании) не может не радовать", — рассказала соучредитель компании Мелисса Шарп.
Британка добавила, что вместе с коллегой Лео Кэмпбеллом надеется помочь создать "новую эру массового производства продуктов питания, которые являются питательными и оказывают положительное влияние на благосостояние людей и планеты".
Их хлеб, который продается в магазинах Marks & Spencer, содержит меньше калорий и углеводов и полон питательных веществ и клетчатки. Кроме того, компания надеется взять на вооружение и другие продукты со сверхвысокой степенью переработки, такие как хлопья для завтрака, макаронные изделия, готовые блюда и йогурты. Предполагается, что это поможет облегчить растущую эпидемию ожирения в Великобритании.
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