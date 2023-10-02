Увага до деталей: тільки люди з ідеальним зором зможуть знайти дівчинку серед фламінго (фото)

Попри те, що оптичні ілюзії можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу.

У новій оптичній ілюзії люди намагаються знайти маленьку дівчинку, що сховалася серед рожевих фламінго і жовтих квітів. Якщо ви зможете знайти її всього за 6 секунд, то це означає, що у вас чудова увага до деталей. Видання The Mirror знову пропонує читачам перевірити свою спостережливість.

Попри те, що оптичні ілюзії можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу, тож чому б не спробувати впоратися з цією складною оптичною ілюзією?

У ставку, всипаному красивими жовтими квітами, можна побачити групу фламінго, які насолоджуються відпочинком. Однак серед красивих птахів заховалася маленька дівчинка. Завдання читачів — знайти її за шість секунд. Люди, які змогли знайти заховану дівчинку за відведений час, мають ідеальний зір.

Знайдіть дівчинку серед фламінго за 6 секунд Фото: Bright Side

Якщо ви уважно подивитеся на зображення, то, найімовірніше, зможете виявити заховану дівчину. Якщо ні, то ми дамо вам одну підказку: у неї жовте волосся.

Ви вже помітили дівчину? Якщо так, то вітаємо! Ви дійсно володієте незвичайною увагою до деталей. Якщо ж вам не пощастило, і ви не встигли її помітити, не хвилюйтеся, зараз ми покажемо рішення. Просто подивіться на картинку нижче, щоб побачити, де вона ховалася.

Дівчину можна помітити в лівій частині знімка між квітами та фламінго. Наявність великої кількості жовтих квітів на знімку ускладнює пошуки дівчинки, у якої також жовте волосся.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Bright Side

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.