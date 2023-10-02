"Епічна подорож": студент проїхав усю Африку на старенькому велосипеді (фото)

Чоловік намалював у блокноті карту Африки й вирушив на вживаному гірському велосипеді в дорогу. Щодня Мамаду Баррі проїжджав близько 100 кілометрів через джунглі, пустелі та зони конфліктів.

Студент проїхав на велосипеді 4 000 кілометрів через усю Західну Африку, переживши арешти та палючу спеку, щоб отримати місце в університеті своєї мрії. Про це пише BBC News.

У травні 25-річний Мамаду Сафаю Баррі вирушив із Гвінеї до престижного єгипетського університету Аль-Азхар, сподіваючись, що його візьмуть на навчання. Чоловікові знадобилося 4 місяці, щоб дістатися до місця призначення. Діставшись до Каїра, він розповів журналістам, що був дуже радий тому, що йому дали стипендію.

За словами студента, він не міг дозволити собі ні курс ісламських досліджень в Аль-Азхарі, ні переліт до Єгипту, але репутація університету підштовхнула його до того, щоб ризикнути та здійснити "епічну подорож" через Малі, Буркіна-Фасо, Того, Бенін, Нігер і Чад.

Баррі вирушив зі свого будинку в дорогу, щоб "здобути знання", але в деяких країнах, через які він проїхав на велосипеді, зіткнувся з проблемами й неприємностями.

"Подорожувати цими країнами дуже складно, тому що зараз там немає безпеки. У Малі та Буркіна-Фасо на мене дивилися як на погану людину. Всюди я бачив військових з великими гарматами й машинами", — сказав він.

Чоловік метчав вступити до престижного єгипетського університету Аль-Азхар Фото: Facebook/Nahla Elseidy

Чоловіка тричі заарештовували та затримували без вагомих причин. Двічі в Буркіна-Фасо та один раз у Того. Однак удача посміхнулася Баррі, коли він дістався до Чаду. Місцевий журналіст узяв у нього інтерв'ю. Історія бідного студента зворушила людей у мережі, після чого добрі самаритяни профінансували для нього переліт до Єгипту. Це дало йому змогу уникнути поїздки на велосипеді через Судан, частина території якого нині є зоною бойових дій.

Студент Мамаду Баррі проїхав тисячі кілометрів Африкою на велосипеді Фото: Google Maps

5 вересня він нарешті прибув до Каїра. Завдяки своїй рішучості він зміг зустрітися з деканом факультету ісламських досліджень доктором Нахлою Ельсейді. Вона запропонувала йому місце на курсі ісламських досліджень Аль-Азхара з повною стипендією.

"Якщо у вас є мрія, потрібно просто йти своїм шляхом. Ніколи не можна зупинятися", — додав Баррі.

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