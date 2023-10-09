Менше дратує: власники кішок віддають перевагу товариству тварини, ніж свого партнера

Благодійна організація із захисту тварин провела дослідження, яке засвідчило, що багато людей шукають у домашній тварині ті самі риси, що й у коханій людині.

Більшість власників кішок у Великій Британії вважають за краще провести час із домашньою твариною, ніж зі своєю другою половинкою. Про це пише Daily Express.

Дослідження, проведене серед 1000 дорослих людей, які мають кішку, показало, що 53% опитаних вважають за краще проводити час з пухнастою твариною, ніж з їхнім партнером. Дрімота, спільні обійми та перегляд телевізора — ось ті ситуації, в яких господарі вважають за краще проводити час зі своїм вихованцем, а не з коханою людиною. Ще 31% опитаних заявили, що вважали за краще б розділити ковдру зі своєю кішкою, а 47% опитаних також зазначили, що домашній вихованець їх менше дратує.

Дослідження було проведено під час 140-річчя британської благодійної організації із захисту тварин Battersea. На честь цієї знаменної події центр спільно з платформою знайомств "Thursday" організував захід, на якому споживачі зможуть познайомитися зі своїм потенційним пухнастим другом і дізнатися більше про процес передачі тварин новим господарям.

"Кожна кішка унікальна, має свій характер і унікальні примхи, які роблять її дуже улюбленим членом сім'ї, що підтверджується результатами нового дослідження, яке наголошує на тому, що люди відчувають величезну любов до своїх тварин", — сказала Рейчел Сондерс, менеджерка Battersea з повернення і добробуту тварин.

Багато людей шукають у домашній тварині ті самі риси, що й у партнері Фото: Battersea Dogs and Cats

Також з'ясувалося, що три чверті власників розмовляють зі своєю кішкою більш ніж один раз на день, причому 23% довіряють своєму улюбленцю інформацію, якою вони ніколи б не поділилися ні з ким іншим.

Понад половина власників (51%) вважають, що їхній власний характер відповідає характеру кішки, яка в них мешкає, причому найбажанішими рисами є прив'язаність, характер і прихильність. А 31% заявили, що шукають у домашній тварині ті самі риси, що й у партнері.

Головними причинами, через які власники кішок рекомендують завести домашню тварину, є дружнє спілкування, поліпшення психічного здоров'я і безоплатна любов.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії "розумний дінго" пограбував човен, вкравши сумку і закуски. Тварина встигла тричі сплавати від берега до корабля туристів, які залишили свої речі без нагляду. Багатьох користувачів соцмереж потішила кмітливість собаки.

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