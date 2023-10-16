Підвела записка: у США грабіжник випадково розкрив ім'я та прізвище касиру (відео)

За словами спецагента ФБР, такі курйозні пограбування не така вже й рідкість — люди не вміють бути уважними до конфіденційної інформації.

Жителя штату Огайо заарештували після того, як він спробував пограбувати відділення банку U.S. Bank у Клівленді. Про це повідомляє Daily Mail.

Майкл Гаррелл віком 54 роки вручив касирові записку, в якій не тільки було написано, що це пограбування, і тому він радить не завдавати нікому шкоди. На звороті аркуша, який чоловік використав цього ж дня в Бюро транспортних засобів штату, були написані його ім'я, прізвище і навіть адреса.

Як пише видання, касир спочатку віддала грабіжникові 206 доларів, а потім зателефонувала в поліцію і повідомила про подію. Тож грабіжнику не допомогли ні бейсболка, ні спроби сховатися від камер спостереження.

Крім того, згідно з поліцейським звітом, касир розповіла владі, що Гаррелл був постійним клієнтом банку і часто приходив просити аванс готівкою. Вона навіть назвала його на ім'я, коли передавала гроші.

Спеціальний агент ФБР Вікі Андерсон наголосила, що подібні "невдалі грабежі" насправді трапляються не так уже й рідко.

"У нас були випадки, коли люди кидали на виході речі, які явно розкривали інформацію про них. Наприклад, стільникові телефони, в яких була вся ідентифікаційна інформація", — додала спецагентка.

Раніше Фокус писав, що в Британії банда увірвалася на склад з грошима і забрала 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Злочин було ретельно сплановано. Грабіжники проникли в охоронюваний склад з готівкою, призначеної для банків і пунктів видачі грошей. Вони потрапили всередину, пристебнувши себе до днища вантажівки.

Нагадаємо, Фокус повідомляв: чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки, але йому дозволили залишити все собі.

Також стало відомо, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину.