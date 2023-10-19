Співробітники притулку знайшли бродячого кота з двома носами — єдиного у своєму роді (фото)
Раніше вважалося, що в чотирирічної Ненні Макфі просто один великий ніс. Унікальну особливість помітили під час огляду у ветеринара.
У британській благодійній організації, співробітники якої піклуються про безпритульних тварин, бездомного кота з двома носами назвали "єдиним у своєму роді". Про це повідомляє The Independent.
Дворняжка з роздвоєною мордочкою отримала кличку Ненні Макфі на честь однойменного персонажа фільму з носом характерної форми.
Співробітники Воррингтонського центру усиновлення Cats Protection сказали, що два носи кішки — "справжня рідкість".
Старший ветеринарний лікар притулку Фіона Брокбанк сказала, що вперше в їхній практиці трапилася кішка з двома носами.
"Це справжня рідкість, і, на щастя, це не завдає їй жодних проблем", — зазначила фахівець.
За її словами, інші вроджені вади розвитку в котячих, як-от заяча губа і вовча паща, можуть бути або успадковані, або виникнути внаслідок внутрішньоутробного розвитку.
"Як і всі наші кішки, Ненні Макфі перед переїздом стерилізують, тому будь-які побоювання з приводу спадкових проблем відпадуть — кошенят у неї не буде", — зазначила ветеринар.
Раніше вважалося, що у чотирирічної дворняжки Ненні Макфі просто один великий ніс, однак під час огляду у ветеринара виявили унікальну особливість.
Чорно-білу кішку відвезли до Центру усиновлення Воррингтона, щоб підшукати їй нову домівку, бо попередні власники більше не могли про неї піклуватися через погане самопочуття та фінансові обставини.
Нагадаємо, що у Великій Британії кішка встановила світовий рекорд за гучністю муркотіння.
Також повідомлялося, що рентгенівський знімок показав, що таємно їла домашня кішка, яка постійно хворіла.