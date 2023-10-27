Знайди всіх: тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати 13 собак за 10 секунд

Попри те, що оптичні ілюзії іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу.

Лише люди з гострим зором зможуть знайти всіх 13 собак менш ніж за 10 секунд. Перевірити свою уважність пропонує видання Daily Star.

Ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті й концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу та змусити свій мозок працювати по-іншому. Зокрема, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас кілька годин морочитися над цим. Чи зможете ви помітити всіх собак?

Якщо ви хочете перевірити своє зорове сприйняття, то наша остання головоломка від West Wales Holiday Cottages якраз допоможе вам у цьому. На картинці зображений пляж, на якому люди насолоджуються відпочинком у теплу пору року. Ваше завдання — уважно розглянути картинку та знайти 13 собак за 10 секунд.

Уважно подивіться та знайдіть 13 собак за 10 секунд Фото: West Wales Holiday Cottages

На перший погляд, це досить просто, але вас відволікатимуть інші силуети на малюнку. Постарайтеся сконцентруватися на поставленому завданні.

Невелика підказка, рухайтеся з одного краю картинки до іншого.

Все ще намагаєтеся? Прокрутіть сторінку нижче, щоб знайти відповідь...

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: West Wales Holiday Cottages

На думку авторів головоломки, якщо вам вдасться знайти цуценят менш ніж за 10 секунд, це може означати, що у вас практично ідеальний зір. У людей, які впоралися з цим тестом, чіткіше фокусування.

Крім того, що подібні завдання й тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на триваліший час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з гострим зором можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор із ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.