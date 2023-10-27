Вирішив перекусити: чоловік став мільйонером, чекаючи на своє замовлення в кафе (фото)

Карлос Гутьєррес поки чекав на свою їжу помітив неподалік лотерейний автомат і вирішив купити білет на вечірній розіграш Powerball.

У США мешканець штату Вірджинія, який очікував на бутерброд із куркою, купив білет Powerball і виграв 1 мільйон доларів. Про це пише Virginia Lottery.

Карлос Гутьєррес із Сентрвілля розповів представникам лотереї Вірджинії, що дорогою на роботу він зайшов у кафе Lee's Sandwiches у Фоллс-Черч, щоб з'їсти курячий сендвіч і випити кави.

Чекаючи на своє замовлення, чоловік помітив неподалік лотерейний автомат і вирішив купити білет на вечірній розіграш Powerball.

За словами Гутьєрреса, наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що білет, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому вечірньому розіграші.

"Можливо, це я", — подумав американець.

Чоловік планує використати свій виграш для розширення свого малого бізнесу Фото: Virginia Lottery

У білеті Гутьєрреса збіглися всі п'ять білих куль, які брали участь у розіграші: 16-34-46-55-67, не вистачало тільки номера Powerball — 14. За словами переможця, він майже вибрав саме це чисто як посилювач, але в останній момент замінив його на 19.

Чоловік планує використати свій виграш для розширення свого малого бізнесу.

Представник лотереї Вірджинії зазначили, що джекпот лотереї Powerball оцінювався в 1,55 млрд доларів, коли Карлос Гутьєррес забирав свій приз.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.