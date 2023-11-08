"Не судіть мене": жінка з Великої Британії придумала незвичайний спосіб чищення унітазу (відео)

Експертка з чищення Home Reimagined, у якої 411 700 підписників, розповіла, як використання пігулок для зубних протезів може залишити чищення унітазу в минулому. Своєю технікою вона поділилася з користувачами мережі.

Чищення туалету, напевно, одна з найнеприємніших домашніх справ, але, на жаль, її доводиться робити. Професіонал з прибирання TikTok з Великої Британії розповіла, як зробити унітаз блискучим і повністю видалити вапняний наліт і коричневі плями завдяки простому і дешевому лайфхаку, повідомляє Mirror.

У вірусному відео TikTok експертка з чищення Home Reimagined, у якої на платформі 411 700 підписників, розповіла, як використання таблеток для зубних протезів може залишити чищення унітазу в минулому. Своєю технікою вона поділилася з користувачами мережі.

Вона рекомендує додати в унітаз одну або дві таблетки для зубних протезів і залишити їх на час від 10 до 30 хвилин, а потім почистити йоржиком.

Рекомендується також зняти сидіння унітазу й очистити від осаду або вапняного нальоту, що скупчився.

Коробка таблеток для зубних протезів Steradent Active Plus 136 у магазині Boots коштує 5 фунтів стерлінгів (220,75 грн), що становить менше 4 пенсів (2,21 грн) за таблетку.

Це не єдина порада з чищення туалету, якою діляться користувачі мережі. Місіс Хінч на Facebook звернулася з проханням дати пораду, як найкраще позбутися неприємної коричневої плями в унітазі. Вона пояснила: "Будь ласка, не судіть мене. Я пробувала так багато речей на цьому унітазі: засоби для видалення накипу, відбілювач, білий оцет, пляшку коли, але ніщо не змінює його. Я ненавиджу це і хочу знову мати гарний білий унітаз".

Колеги-користувачі швидко запропонували вирішення проблеми. "Таблетки Harpic плюс для видалення вапняного нальоту. Щотижня я додаю одну таблетку в унітаз, щоб вона виглядала блискучою", — порадив один із користувачів.

Хтось ще погодився, що це чудовий варіант, який не потребує трудомісткого чищення. Він написав: "Єдине, що я знайшов, — це таблетки Harpic. Це вапняний наліт, що виник внаслідок жорсткої води. Це відбувається з унітазом мого сина. Одна таблетка Harpic, залишена на кілька годин, повністю позбавляє від накипу, ніякого очищення не потрібно!".

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, чому потрібно закривати кришку унітазу перед змивом. Нове дослідження вчених нарешті поставило крапку в багаторічних суперечках про те, що для чого потрібна кришка унітазу і коли її варто використовувати.