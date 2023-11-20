Студенти захейтили: радниця з питань духовності хотіла провести в коледжі БДСМ-семінар

Присутні на публічному заході мали б збагатити свої знання щодо рабства, садизму, мазохізму, домінування та покори, а також могли б анонімно поставити запитання до експертки.

Студенти, колеги та випускники Роудс-коледжу в американському місті Мемфіс розкритикували радницю з питань духовності Беатрікс Вейл. Жінка мала на меті організувати БДСМ-семінар "BDSM 101" у колаборації з місцевою експерткою, але зіштовхнулася з критикою та осудом, пише британський таблоїд Daily Star.

Повідомляється, що минулої п’ятниці Вейл, яка є парафіянкою пресвітеріанської церкви, розіслала студентам листівку з анонсом БДСМ-семінару. Зокрема, у тексті йшлося про те, що всі присутні зможуть збагатити свої знання щодо рабства, садизму, мазохізму, домінування та покори, а також зможуть анонімно поставити запитання.

До слова, за тиждень до анонсованого семінару подібний захід під назвою "Поговорімо про секс" уже провели для першого курсу, повідомляє видання National Review.

Анонс скандального БДСМ-семінару Фото: Instagram//rhodes_chaplain

"Тоді все пройшло аж так добре, що я отримала свій перший дзвінок від розлючених батьків. І це аж після шести років роботи в цій школі! Але привіт, я нарешті зробила це", — хизувалася Беатрікс.

Натомість адміністрація коледжу відхрестилася від ідеї радниці з питань духовності.

"Цей захід скасовано, позаяк він не пройшов через усі належні канали схвалення. Ми усвідомлюємо, що слід реформувати процедуру затвердження подій, котрі відбуваються в нашому закладі, проте ми зробимо це й за потреби внесемо зміни", — зазначив представник коледжу в офіційній заяві.

Роудс-коледж у Мемфісі, США Фото: wikimedia

Хоч семінар не буде проведений, студентська спільнота обурилася, що такий захід узагалі планувався та був предметом дискусії.

Сама Вейл поки не коментувала цей інцидент.

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