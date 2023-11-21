Знахідка вартістю 2,6 млн гривень: блювота кашалота спровокувала конфлікт між сім'ями

Спочатку повідомлялося, що рідкісну речовину помітила дитина на пляжі, і її фотографія зі знахідкою з'явилася в соцмережах. Однак знайшлася жінка, яка заявила, що першою натрапила на цінність.

Жителі острова Хулхумале на Мальдівах опинилися в конфлікті через згусток амбри вагою 1,8 кілограма. Про це пише місцеве видання The Edition.

Дві сім'ї стали на шлях розбіжностей, намагаючись встановити, хто з них виявив цінну знахідку — рідкісну речовину, що виробляється в шлунково-кишковому тракті кашалотів.

Такі згустки мають великий попит і продаються за значні суми. Іноді їхня вартість сягає 40 тисяч доларів (майже 1,2 млн гривень) за кілограм. 1,8 кілограма амбри, яку часто називають блювотою кашалотів, може оцінюватися аж до 72 тисяч доларів (приблизно 2,6 млн гривень).

Спочатку повідомлялося, що рідкісну речовину помітила дитина на пляжі, і її фотографія зі знахідкою з'явилася першою в соціальних мережах. Потім жінка заявила, що саме вона знайшла амбру, а знімок хлопчика було зроблено, коли він зайшов до неї в гості.

"Фотографію цього хлопчика було зроблено вчора ввечері, коли він прийшов до нас додому", — заявила вона у своєму повідомленні у Facebook.

Після цього в суперечку вступив батько дитини, стверджуючи, що жінка відібрала в його сина амбру. Він звернувся в поліцію. Однак співробітники правоохоронних органів не виявили ознак злочину і вирішили не проводити розслідування. Чоловікові порадили подати судовий позов.

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