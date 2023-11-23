"Багато гніву, шоку та розчарування": дівчина до 19 років вагітніла 7 разів (фото)
Багатодітна матір, якій зараз 21 рік, намагається не реагувати на осуд та несприйняття з боку суспільства, бо завжди хотіла мати велику сім’ю.
Британка Енджі Фейт до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналась, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася у старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення, пише видання Mirror.
Друзі та родичі Енджі казали, що їй не варто народжувати дитину в 15 років і псувати собі майбутнє. Але молода матір нікого не послухала й народила свою першу дочку – Невею. Їй зараз чотири роки.
"Коли я повідомила усіх своїх близьких про першу вагітність, то почула багато гніву, шоку та розчарування. Кожен мав якусь іншу реакцію", – каже дівчина.
Британка розповідає, що познайомилася зі своїм коханим на вечірці. Певний час пара зустрічалася, а згодом у них незаплановано народилася перша дитина. Коли закохані офіційно оформили шлюб, сімейство поповнилось сином Хадсоном і дочкою Фінлі.
Багатодітна матір, якій зараз 21 рік, намагається не реагувати на осуд та несприйняття з боку суспільства, бо завжди хотіла мати велику сім’ю.
"Під час своєї першої вагітності я була ще дуже маленькою і навчалася у школі. Коли дізналася про вагітність, то втратила всіх, з ким була до того близька. Через різні інтереси та клопоти наші дороги розійшлися відтоді назавжди", – згадує Енджі.
Однак британка ні про що не шкодує.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про Алісу та Крістіана зі США, котрі вирішили купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом. У TikTok подружжя опублікувало відео події, яке набрало понад 40 мільйонів переглядів.
Окрім того, ми розповідали про жінку, яка замінила вершки для кави в холодильнику на роботі своїм грудним молоком, щоб помститися колезі.