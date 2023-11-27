Впоралась за 6 хвилин і без сліз: молода матір розкрила секрет швидких пологів (фото)

Джастін Глен дала кілька важливих порад для вагітних жінок, як правильно підготуватися до пологів.

Джастін Глен з Великої Британії розкрила секрет швидких та відносно безболісних пологів. Вона стверджує, що народила дитину всього за шість хвилин "у чотири поштовхи й без розривів", хоча цьому передувало п’ять годин перейм. Відповідний допис жінка опублікувала на своїй сторінці у соцмережі TikTok.

"Активні пологи починаються з розширення у 4 см. У мене було 3 см аж до 17:15, а дитина народилася о 17:21", – згадує Джастін.

Британка дала кілька важливих порад для вагітних жінок, як правильно підготуватися до пологів, щоб вони минули швидко та максимально безболісно для породіллі.

"Я проходила принаймні 10 тисяч кроків щодня, а коли була на роботі, то намагалась збільшити цей показник аж до 16-18 тисяч кроків. Додатково тричі на тиждень відвідувала спортзал. Отже, будьте активними, якщо маєте на те здоров’я, бо це дійсно може допомогти з пологами та відновленням після них. І незалежно від того, спрацює чи ні мій підхід у вашому випадку, – варто спробувати", – запевняє жінка.

За словами Джастін, починаючи з 32-го тижня вагітності вона виконувала вправи з м'ячем: підстрибувала з боку в бік упродовж 20 хвилин вранці та 20 хвилин увечері.

"Важливо слідкувати й за своїм раціоном. Я з’їдала по три-чотири ананаси на тиждень. Як мені здається, це також мало свій позитивний ефект", – додає вона.

Джастін Глен народила дитину "за шість хвилин" Фото: instagram.com/justineglenn Джастін Глен народила дитину "за шість хвилин"

Однак ключовим фактором, на думку молодої матері, є відсутність стресу.

"Я не напружувалась через народження дитини. Пливла за течією і приймала кожну хвилину такою, якою вона є", – каже вона.

Джастін Глен під час вагітності Фото: instagram.com/justineglenn

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Алісу та Крістіана зі США, котрі вирішили купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом. У TikTok подружжя опублікувало відео події, яке набрало понад 40 мільйонів переглядів.

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