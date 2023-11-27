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Впоралась за 6 хвилин і без сліз: молода матір розкрила секрет швидких пологів (фото)

Володимир Грисюк
Фото: instagram.com/justineglenn | Британка Джастін Глен

Джастін Глен дала кілька важливих порад для вагітних жінок, як правильно підготуватися до пологів.

Джастін Глен з Великої Британії розкрила секрет швидких та відносно безболісних пологів. Вона стверджує, що народила дитину всього за шість хвилин "у чотири поштовхи й без розривів", хоча цьому передувало п’ять годин перейм. Відповідний допис жінка опублікувала на своїй сторінці у соцмережі TikTok.

"Активні пологи починаються з розширення у 4 см. У мене було 3 см аж до 17:15, а дитина народилася о 17:21", – згадує Джастін.

Британка дала кілька важливих порад для вагітних жінок, як правильно підготуватися до пологів, щоб вони минули швидко та максимально безболісно для породіллі.

проходила принаймні 10 тисяч кроків щодня, а коли була на роботі, то намагалась збільшити цей показник аж до 16-18 тисяч кроків. Додатково тричі на тиждень відвідувала спортзал. Отже, будьте активними, якщо маєте на те здоров’я, бо це дійсно може допомогти з пологами та відновленням після них. І незалежно від того, спрацює чи ні мій підхід у вашому випадку, – варто спробувати", – запевняє жінка.

За словами Джастін, починаючи з 32-го тижня вагітності вона виконувала вправи з м'ячем: підстрибувала з боку в бік упродовж 20 хвилин вранці та 20 хвилин увечері.

"Важливо слідкувати й за своїм раціоном. Я з’їдала по три-чотири ананаси на тиждень. Як мені здається, це також мало свій позитивний ефект", – додає вона.

Джастін Глен народила дитину "за шість хвилин"
Фото: instagram.com/justineglenn
Джастін Глен народила дитину "за шість хвилин"

Однак ключовим фактором, на думку молодої матері, є відсутність стресу.

"Я не напружувалась через народження дитини. Пливла за течією і приймала кожну хвилину такою, якою вона є", – каже вона.

Джастін Глен під час вагітності
Фото: instagram.com/justineglenn

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Алісу та Крістіана зі США, котрі вирішили купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом. У TikTok подружжя опублікувало відео події, яке набрало понад 40 мільйонів переглядів.

Також ми розповідали про жінку, яка замінила вершки для кави в холодильнику на роботі своїм грудним молоком, щоб помститися колезі.