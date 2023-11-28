Контролюють усе: секретний відділ ЦРУ проводив пошуки уламків НЛО по всьому світу (відео)

Анонімні джерела британського таблоїда поділилися інсайдами секретних операцій під керівництвом директорів розвідки США. За їхніми словами уряду вдалося виявити сліди 9 аварій НЛО.

Секретний відділ ЦРУ впродовж десятиліть координував пошук НЛО, які розбилися по всьому світу. Про це пише Daily Mail.

За словами одного з джерел британського таблоїда, уряд США виявив щонайменше дев'ять позаземних літальних об'єктів. Деякі з них були розбиті внаслідок аварії, а два — повністю цілі.

Три джерела, обізнані про ймовірні надсекретні операції з пошуку уламків НЛО, розповіли Daily Mail, що Управління глобального доступу (OGA) — підрозділ науково-технічного управління Центрального розвідувального управління (ЦРУ) — з 2003 року відіграє центральну роль в організації збору інформації про те, що може бути космічними кораблями прибульців.

Усі три джерела, які говорили на умовах анонімності, щоб уникнути переслідувань, були поінформовані особами, які брали участь у тих імовірних місіях із пошуку НЛО.

Видання зазначає, що ці приголомшливі заяви звучать так, ніби їх узято з науково-фантастичного роману, вони є частиною доказів, які вказують на те, що уряд США дійсно може приховувати передові апарати, створені не людьми.

Управління глобального доступу (OGA) Фото: Daily Mail

Джерела, які розмовляли з британськими журналістами, пролили світло на те, як ЦРУ нібито координувало секретне вилучення і зберігання НЛО, які нібито розбилися або приземлилися.

"Існує щонайменше дев'ять апаратів. Для різних із них були різні обставини. Це пов'язано з фізичним станом, у якому вони перебувають. Якщо вони розбиваються, то отримують багато пошкоджень. Інші ж, два з них, абсолютно цілі", — розповіло одне з джерел, обізнане про інсайди програми НЛО.

За його словами, у ЦРУ є система, яка може виявити НЛО, поки вони ще замасковані, і якщо космічні апарати приземляються, розбиваються або опускаються на землю, то спеціальні військові підрозділи вирушають на порятунок уламків.

Ілюстративне фото Фото: Express

Інше джерело, обізнане про роль OGA, сказало, що вони спеціалізуються на наданні американським військовим можливості таємного доступу в ті райони світу, куди їх зазвичай "не пускають".

"По суті, вони є посередниками, які дають змогу людям в'їжджати і виїжджати з країн. Вони дуже розумні і можуть потрапити в будь-яку точку світу, вони потраплять куди захочуть", — сказав він.

Також кілька джерел, обізнаних про діяльність OGA, повідомили Daily Mail, що більшість її операцій пов'язані зі звичайнішими завданнями з пошуку, наприклад, ядерної зброї, збитих супутників або технологій противника. Але вони стверджують, що деякі місії, координовані відділом, були пов'язані саме з пошуком НЛО.

"Завдання полягає в тому, щоб просто доставити його під охорону і зберегти секретність. Фактичне фізичне вилучення здійснюється військовими. Але він не зберігається під їхнім контролем, тому що їм доводиться вести занадто багато записів. Тому вони досить швидко передають їх у приватні руки", — сказав один із них.

Документи, опубліковані Національним управлінням архівів і документації (NARA) у грудні 2016 року, засвідчили, що OGA було одним із 56 відділів ЦРУ, а його начальник і заступник становили два з 286 чиновників директорського рівня в шпигунському агентстві.

Управління глобального доступу входить до складу директорату ЦРУ з науки і технологій Фото: Daily Mail

Одне з джерел повідомило, що 24-та ескадрилья спеціальної тактики Командування спеціальних операцій ВПС, що базується на армійській авіабазі Поуп-Філд у Північній Кароліні, також брала участь в охороні територій під час пошуку НЛО, що розбилися. За його словами, управління ЦРУ часто передає уламки або матеріали для аналізу приватним аерокосмічним підрядникам, де вони не піддаються суворому державному аудиту і можуть бути захищені комерційною таємницею.

За словами кількох інших джерел, багато хто з тих, хто бере участь у цих програмах, можуть навіть не підозрювати, що мають справу з уламками космічних кораблів через сувору секретність і закритість інформації в таких надсекретних програмах.

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