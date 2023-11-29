"Все або нічого": порада друга допомогла чоловікові виграти 2 млн доларів (фото)

Майкл Сільва не міг прийняти рішення і запитав поради у свого друга. Через кілька хвилин чоловік уже був мільйонером.

Чоловік зі штату Массачусетс (США) розповів, що порада друга "йти по-крупному або йти додому" привела його до виграшу джекпоту у 2 мільйони доларів у лотерею. Про це пише UPI.

Майкл Сільва з Глостера розповів представникам державної лотереї Массачусетсу, що виграв 50 доларів за 10-доларовим квитком і запитав у товариша, що йому робити з виграшем.

"Усе або нічого. Іди по-крупному або йди додому", — відповів знайомий.

Сільва вирішив витратити свій виграш на скретч-білет $50 Billion Dollar Extravaganza в магазині 7-Eleven на Басс-авеню в Глостері. Він виявився виграшним і приніс американцеві головний приз у розмірі 2 мільйони доларів. Магазин 7-Eleven отримав бонус у розмірі 20 000 доларів за продаж виграшного білета.

Чоловік не розповів на що витратить свій виграш Фото: Massachusetts State Lottery

Сільва вибрав миттєвий варіант отримання призу і отримав одноразову виплату в розмірі 1 300 000 доларів (до вирахування податків).

Представники лотереї зазначають, що загальна сума виграшів у Billion Dollar Extravaganza становить понад 1 мільярд доларів, а також три рівні головних призів: 25 млн доларів, 2 млн доларів і 1 млн доларів. На сьогодні розіграно один приз у розмірі 25 млн доларів і 8 призів у розмірі 1 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.