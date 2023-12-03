70-річна жінка народила близнюків і стала однією з найстаріших мам у світі (фото)

Сафіна народила сина і доньку. Вона поділилася, що після госпіталізації, її партнер так і не з'явився.

Сафіна Намуквайя стала найстарішою жінкою, яка народила в Африці за допомогою ЕКЗ. Про це 28 листопада заявили представники Міжнародної жіночої лікарні та Центру лікування безпліддя в Кампалі, Уганда, повідомляє Мirror.

Сафіна народила хлопчика і дівчинку за допомогою кесаревого розтину. Медики повідомили, що мати і двоє її дітей почуваються добре.

Сафіна Намуквайя зі своїм лікарем після кесаревого розтину Фото: Международная женская больница в Уганде

У лікарні заявили: "Ця історія не тільки про медичні успіхи; вона про силу і стійкість людського духу". У 2020 році Намуквая народила свою першу дитину — дівчинку на ім'я Сара.

Вона розповіла сказала, що під час останньої вагітності у неї були деякі ускладнення і додала, що більше не має стосунків із батьком близнюків.

"Чоловікам не подобається чути, що в них буде більше однієї дитини. Навіть після того, як мене госпіталізували, мій чоловік так і не з'явився", — поділилася Сафіна.

За словами Намуквайї, вона намагалася завести дитину протягом 40 років. У цей важкий період вона зіткнулася із засудженням і критикою: "Одного разу дуже маленький хлопчик кричав на мене, кажучи, що моя мати прокляла мене померти без дитини. Багато людей засуджували й ображали мене за безпліддя, але я вирішила залишити все Всемогутньому Богу, який нарешті відповів на мої молитви".

Хоча Національна служба охорони здоров'я зазвичай не пропонує ЕКЗ жінкам старше 43 років, деякі приватні клініки надають цю послугу жінкам старших вікових категорій. У цьому варіанті використовують яйцеклітини матері, заморожені раніше або яйцеклітини донора.

Раніше Фокус писав, що "найстаріша у світі жінка" померла у віці 128 років. Секретом свого довголіття вона називала життя на фермі, і також розповідала, що харчувалася смаженою сараною, яку їла без будь-якого гарніру.