Авіакатастрофа, про яку не знали: таємницю розбитого літака "20-річної давності" розкрито

Коли співробітники правоохоронних органів прибули на місце, то виявили основний корпус літака, у якого були відсутні двигун, крила, двері та сидіння. Про авіакатастрофу майже ніхто не знав.

Загадку, пов'язану з уламками літака "десятирічної давності", які було виявлено в канадській глушині на початку цього місяця, що залишили слідчих здивованими, нарешті розкрито. Про це пише Daily Star.

Мисливець із Британської Колумбії блукав схилом гори на північ від Камлупса 3 листопада, коли натрапив на понівечені рештки літака. Він повідомив про свою знахідку в Королівську канадську кінну поліцію (RCMP), яка виїхала на місце, щоб оглянути уламки.

Коли співробітники правоохоронних органів прибули на місце, то виявили основний корпус літака, у якого були відсутні двигун, крила, двері та сидіння.

"Залишився тільки фюзеляж. Крім того, на ньому не було реєстраційних номерів", — сказав представник поліції.

Ситуація набула ще більш загадкового характеру, коли правоохоронним органам не вдалося виявити жодних тіл усередині уламків або поблизу місця аварії. Про авіакатастрофу було відомо небагато, але, згідно з системою звітності, поліція визначила, що уламкам "щонайменше 20-25 років". Таємниця стала ще більш загадковою, коли RCMP заявила, що за цей час у цьому районі не надходило жодних повідомлень про зниклі літаки або пасажирів.

Уламки спеціально розмістили посеред лісу Фото: Civil Air Search and Rescue Association

Нещодавно члени Канадської асоціації пошуку і порятунку цивільних літаків (CASARA) заявили, що вони точно знають, звідки взялися уламки. Вони самі їх там і розмістили. Орвін Волден, пілот CASARA, розповів, що отримав фюзеляж з аеропорту перед його закриттям і два роки тому підняв його на гору, щоб використовувати в тренувальних навчаннях.

"Ми поставили його там, щоб тренувати наших спостерігачів і штурманів. Вони повинні були знайти його на схилі", — сказав він журналістам.

Орвін стверджує, що місце було обрано стратегічно, оскільки воно знаходилося далеко від трас польотів, тому пілоти CASARA могли практикувати польоти в цьому районі, не заважаючи іншим літакам.

Пілоти пошуково-рятувальні команди тренувалися шукати уламки Фото: нос

Уламки літаків, що розбилися на просторах канадської дикої природи, легко загубити, тому Фред Кері, генеральний директор служби порятунку на повітряному транспорті Британської Колумбії, пояснює, що пошуково-рятувальні команди проводять тренувальні пошуки на історичних уламках або списаних літаках.

"Нам подобається робити це для них якомога реальнішим: дим, поранені люди. Їм це подобається, а ми можемо ставитися до цього як до справжнього збитого літака", — сказав він.

Фред стверджує, що уламки літака ніколи не були таємницею, і заявляє, що місцевий аеропорт і головний центр координації рятувальних робіт провінції у Вікторії були повідомлені про те, що вони там перебувають.

"Я не знаю точно, що сталося, можливо, таблички стерлися. Але в цьому випадку не схоже, що влада дотримувалася протоколу", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі. Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.

Також стало відомо, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.