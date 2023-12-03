"Не шкодую": підліток прикинулася, що закохалася в чоловіка і завдала йому удару ножем (фото)

15-річна Хлоя Костер, сказала своїй жертві, що їй 19 і вона хоче вийти за нього заміж.

У Великій Британії 15-річна дівчина прикинулася, що закохалася в чоловіка, з яким познайомилася в Інтернеті, а потім вдарила його ножем у голову. Причиною такої люті стало те, що він не зміг купити їй дорожчі подарунки, повідомляє Daily Mail.

Що сталося

Під час знайомства Хлоя Костер, використовуючи псевдонім Хоуп Морган, видавала себе за 19-річну дівчину, коли познайомилася з 35-річним чоловіком.

20 січня 2021 року Костер приїхала на зустріч у готель "Holiday Inn" у Свіндоні, Вілтшир, щоб зустрітися з шанувальником. Вона зажадала купити їй прикраси, алкоголь і солодощі.

Фото: Dailymail.co.uk

Зайшовши в номер, дівчина почала обшукувати кімнату в пошуках дорогих подарунків, але не змогла знайти жодного. Вона розлютилася і почалася бійка. Схопивши ніж, Хлоя нанесла жертві ножові поранення, заподіявши потерпілому травми вуха, руки і голови. Потім вона заявила жертві, що, якщо повідомить про це в поліцію, у нього будуть проблеми, оскільки насправді їй 15 років. Перш ніж втекти, неповнолітня злочинниця забрала 200 фунтів стерлінгів, нібито за проїзд, недорогий браслет і пачку солодощів.

Після нападу вона написала чоловікові повідомлення: "Ви знаєте, я молода, а ви старий, який намагався мене викрасти. У тебе будуть проблеми".

Чим усе закінчилося

Потерпілий звернувся в лікарню для лікування, лікарі повідомили в поліцію про те, що до них звернувся чоловік із ножовими пораненнями.

Згодом Костер була заарештована. Під час допиту вона збрехала про свою причетність і заявила, що жертва була сталкером (сталкер це людина, яка переслідує інших — ред.).

За інформацією журналістів, перед винесенням вироку вона сказала офіцеру служби пробації: "Якщо він хоче поводитися зі мною дивно, я отримаю з цього те, що хочу".

Під час винесення вироку, суддя Джейсон Тейлор назвав дівчинку "розважливою" і "підступною" і засудив її до дворічного громадського покарання: 150 годин неоплачуваної роботи. Хлоя Костер також повинна буде пройти 25 днів реабілітаційних заходів і заплатити штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів.

Після винесення вироку вона розмістила в соціальних мережах повідомлення: "Так, я зробила те, що зробила, і це те, що є, але я захистила себе і не шкодую про це. Я отримала покарання і впораюся з цим".

Прокурор Алек Смолл зазначив, що стосунки "залежали від дорогих подарунків, речей та одягу". Він розповів, що Костер зберегла цього чоловіка у своєму телефоні під ім'ям "Дратівливий кіт", а 35-річний чоловік підписав її номер як "Моя надія", що свідчить про "невідповідність у стосунках".

Нагадаємо, 25 листопада повідомлялося, що в центрі Дубліна 50-річний зловмисник завдав серйозних ножових поранень п'ятирічній дівчинці, вона в реанімаційному відділенні. Ще одна дитина постраждала менше, але її також госпіталізували.